BitTorrent pourrait vous faire revenir, mais ne craignez pas

Au moment d’écrire ces lignes, BitTorrent (CCC:BTT-USD) est en hausse d’environ 1600% depuis le début de l’année (YTD). Cela le rend populaire parmi les altcoins. Cela laisse également tout le monde se démener pour comprendre ce que c’est.

Source: Shutterstock

Si vous pouvez comprendre ce que c’est, cependant – et ce n’est pas une tâche facile – alors vous pouvez ostensiblement déterminer s’il est logique d’acheter BTT-USD. La réponse? Pour moi, cela n’a pas du tout de sens.

Voici ce que vous devez savoir sur BitTorrent car il surfe sur la vague de crypto.

Qu’est-ce que BitTorrent?

BitTorrent est un protocole P2P (peer-to-peer). Un protocole peer-to-peer est un groupe d’ordinateurs – appelé essaim – qui travaillent ensemble pour partager des informations sans avoir besoin d’un serveur centralisé.

Cela nécessite un tracker. Un tracker est une sorte de serveur qui connecte les ordinateurs dans un torrent et partage leurs adresses IP respectives les uns avec les autres. Chaque ordinateur télécharge de petits morceaux d’un fichier ou de données et les partage avec d’autres ordinateurs de l’essaim. Cette puissance de téléchargement collective réduit le fardeau et signifie que les vitesses de téléchargement peuvent théoriquement dépasser la vitesse si un serveur central était utilisé.

Du moins, c’est ce que BitTorrent était connu il y a quelques années. Sa principale application était le piratage. Pour cette raison, l’entreprise n’a pas été sans sa part de problèmes juridiques. En fait, il y a eu une pléthore de poursuites intentées contre BitTorrent aux États-Unis.

Ces jours-ci, cependant, nous parlons de ce nom à cause de la crypto BTT-USD et de son ascension fulgurante – pas à cause de son passé controversé.

Un peu de maths

Dire que le monde des cryptos est imparfait serait un euphémisme. D’une part, nous sommes actuellement à l’âge de pierre de l’évaluation cryptographique. Si vous voulez savoir quelle est la valeur du BTT-USD, vous devrez l’examiner vis-à-vis du marché boursier.

Une bonne vieille capitalisation boursière est le meilleur outil que j’ai trouvé pour m’aider à faire une sorte de jugement comparatif. Actuellement, BTT-USD a une capitalisation boursière de 3,6 milliards de dollars. En gros, ça vaut un peu moins d’un tiers de ce que GameStop (NYSE:GME) est évalué à.

Je ne fais pas cette comparaison par accident. Je pense plutôt que les deux noms sont simplement un signe des temps difficiles auxquels nous sommes confrontés. Beaucoup de choses sont à l’envers en ce moment. Ces jours-ci, les gens sont beaucoup plus disposés à faire des paris «YOLO» aujourd’hui parce qu’ils s’inquiètent de la gravité de demain.

D’un autre côté, les investisseurs qui se soucient de regarder pourraient certainement trouver de nombreux investissements logiques avec une capitalisation boursière similaire à BitTorrent. De plus, les investisseurs qui prennent le temps de juger BTT par rapport à une action traditionnelle avec la même valorisation devraient, dans l’ensemble, arriver à la même conclusion: l’action a beaucoup plus de sens en tant qu’investissement.

Cela se résume vraiment à une question d’utilité.

Le cas d’utilisation de BitTorrent

En recherchant cette pièce, j’ai eu du mal à comprendre à quoi exactement le BTT sera utilisé. Cela me rappelle une règle fondamentale de l’investissement: vous ne devez pas investir dans ce que vous ne comprenez pas.

C’est ma plus grosse bête noire avec de nombreuses crypto-monnaies. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai tendance à aimer les projets cryptographiques beaucoup plus transparents comme Cardano (CCC:ADA-USD). Ou, un projet comme Ondulation (CCC:XRP-USD), ce qui facilite les transactions transfrontalières en devises.

BitTorrent, en revanche, est opaque d’où je suis assis.

L’argument ici semble simplement revenir à l’idée que le BTT a augmenté de manière si spectaculaire que les individus seraient stupides de ne pas sauter à bord. Je suis sûr que je ne suis pas la seule personne à penser que la peur de passer à côté (FOMO) est le principal catalyseur du BTT.

Donc, jusqu’à ce que cette crypto puisse montrer à quel point elle a une utilité vraiment précieuse dans le monde réel, je resterais à l’écart. Tôt ou tard, la bulle éclatera pour des altcoins comme BTT-USD. Ne soyez pas surpris en train de tenir le sac.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un collaborateur indépendant d’InvestorPlace dont le style d’investissement en actions personnelles est axé sur les choix d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui renforcent la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs industries du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.