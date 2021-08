BitTorrent Token (BTT) reprend sa tendance à la hausse, où va-t-il ?

in

Après une grosse correction, le prix du jeton BitTorrent (BTT) a maintenant réussi à reprendre sa tendance haussière.

Au moment d’écrire ces lignes, BTT se négocie à 0,004674 $, accumulant un gain de 8,18 % au cours des dernières 24 heures et de 32,76 % au cours des 7 derniers jours.

Avec une capitalisation boursière de 3,08 milliards de dollars, il est classé 42e dans le classement CryptoOnline.

En plus du positivisme généralisé sur le marché de la cryptographie, la montée en puissance de ce jeton pourrait être accélérée par les récentes interdictions de Netflix aux clients utilisant des VPN. Cela crée à son tour des problèmes pour les clients légitimes, limitant leur accès au catalogue disponible pour leur emplacement.

Un autre facteur pouvant favoriser cette monnaie est la segmentation du contenu entre les différentes plateformes de transmission.

Rappelons que l’utilité principale du token BTT est d’accélérer les téléchargements dans l’application BitTorrent. De plus, il contribue à mobiliser le marché du P2P pour le contenu.

Avec une communauté de 8,4 millions d’utilisateurs, cette plateforme est devenue l’un des leaders sur le segment du téléchargement de contenus. La force de sa communauté continuera sans aucun doute à défendre le prix du token.

Analyse technique des jetons BitTorrent

Dans le graphique BTT hebdomadaire, nous voyons un excellent scénario, grâce à la rupture d’une ligne descendante qui est restée intacte pendant plus de 100 jours.

De plus, deux résistances horizontales ont été franchies, ce qui confirme la reprise haussière de la tendance moyen/long terme.

Maintenant, un élan se développe. Le terrain est clair jusqu’à 0,0083$; cependant, nous verrons probablement d’abord une certaine correction avant d’atteindre ce niveau de prix.

Penser à de nouveaux sommets historiques n’est pas déraisonnable non plus. La force que nous avons vue au cours des mois précédents pourrait bientôt nous surprendre.

Analyse technique des jetons BitTorrent. Source : TradingView.

Graphique journalier BTT vs USD

La tendance à court terme est clairement haussière. La succession de creux et de sommets de plus en plus élevés est restée intacte ces dernières semaines.

Maintenant, le prix est entravé par la résistance à 0,0047 $. Mais, le comportement nous indique que ce niveau est susceptible d’être franchi dans les prochaines heures, ce qui ramènerait le prix du jeton BitTorrent à 0,0055 $ au minimum.

Pour qu’un pullback soit pertinent, le support à 0,0040 $ doit être perdu. Cependant, comme nous l’avons vu sur le graphique hebdomadaire, la force haussière dominante pourrait rapidement défendre le prix.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

