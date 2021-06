BitTorrent vaut beaucoup plus avec son site de télévision DLive dans le mix

Jusqu’à présent cette année, BitTorrent (CCC :BTT-USD) crypto a été sur un torrent, pour ainsi dire. C’est près de 13 fois plus haut que l’an dernier. Coindesk indique qu’il a terminé 2020 au prix de 0,0289 centimes. Au samedi 5 juin, le BTT s’échangeait à 0,4025 cents par BTT. C’est 12,9 fois plus qu’à la fin de l’année.

Mais il a également considérablement baissé par rapport à son sommet du début d’avril. Le 5 avril, il a dépassé 1 cent pour cent à 1,0589 cents par jeton BTT. Decrypt.io a écrit que “plusieurs nouvelles mises à jour du système de fichiers de BitTorrent, annoncées hier sur Twitter, pourraient en être la raison”. En fait, à un moment donné, le jeton a augmenté de 60% en une période de 24 heures, selon le site.

Au prix d’aujourd’hui, BitTorrent a une capitalisation boursière de 2,6 milliards de dollars et est classé comme la 46e plus grande crypto-monnaie, selon Coinmarketcap.com. Il semble y avoir toutes les bonnes raisons de croire que le jeton pourrait atteindre ses anciens sommets.

Le passage de BitTorrent à la distribution de contenu

BitTorrent est un token qui a été lancé sur la blockchain Tron début 2019 par la Fondation BitTorrent. Le mois dernier, j’ai écrit sur la façon dont Justin Sun a acheté les actifs de BitTorrent, Inc. et a commencé à les intégrer au Tron (CCC :TRX-USD) réseau. Depuis lors, BitTorrent essaie de recentrer son objectif principal.

BitTorrent a cherché à faire pivoter son modèle commercial de base en un modèle offrant un stockage décentralisé, des protocoles de données et une distribution de contenu. Dans le passé, il s’agissait d’une société de logiciels avec un protocole de partage de fichiers « décentralisé » (pair à pair) connu pour voler des films et de la musique.

Depuis, l’entreprise a fait le ménage. En fait, il a signé des accords avec un certain nombre de studios de cinéma. BitTorrent a récemment annoncé son intention d’acquérir le service de streaming d’esports basé sur la blockchain DLive.tv. DLive est une sorte de service de type Twitch qui permet à ses utilisateurs de regarder d’autres jeux en ligne.

BitTorrent prévoit de migrer tous les services liés à BitTorrent vers un écosystème unifié nommé BitTorrent X. « BitTorrent X est la prochaine étape dans l’établissement d’un Internet véritablement décentralisé », a déclaré Justin Sun.

C’est un objectif assez ambitieux. Mais cela distingue certainement BitTorrent de la foule des autres crypto-monnaies. Si BitTorrent peut y parvenir, surtout s’il effectue d’autres acquisitions similaires, la crypto pourrait vraiment finir par se démarquer. Cela, à son tour, pourrait pousser le jeton BTT à ses anciens sommets.

Mais les choses ne se sont pas toujours aussi bien passées pour Justin Sun. Par exemple, Decrypt.io a signalé que DLive avait perdu l’année dernière ses créateurs de contenu les plus célèbres, PewDiePie. En outre, le rapport cite deux autres acquisitions réalisées par Sun qui ont perdu de leur popularité auprès de certains de ses utilisateurs.

Comparer BitTorrent Crypto avec les actions eGame

Le nouveau site Web de BitTorrent X a un titre citant les trois faits suivants sur sa popularité : « BitTorrent, le plus grand réseau distribué au monde, alimenté par BTT. Plus de 200 millions de portefeuilles, 2 milliards d’utilisateurs, 100 millions de MAU. » (MAU signifie utilisateurs moyens mensuels). Ces faits soutiennent probablement une valeur marchande beaucoup plus élevée que seulement 2,6 milliards de dollars.

Par example, Roblox (NYSE :RBLX), une société de jeux de contenu à faire soi-même populaire, indique qu’elle compte 42,1 millions de DAU (utilisateurs actifs quotidiens). Il a également une valeur marchande de 55,99 milliards de dollars. Nous pouvons l’utiliser pour estimer la valeur de BTT.

Par exemple, supposons que la moitié des utilisateurs quotidiens se transforment en utilisateurs moyens mensuels. Voici donc la formule : (42,1 mx 30)/2. Cela équivaut à 631,5 millions de MAU. Par conséquent, si nous divisons la valeur marchande de 55,99 milliards de dollars par 631,5 millions, nous pouvons estimer que pour chaque million de MAU, la valeur est d’environ 87 millions de dollars.

Ensuite, nous multiplions 87 millions de dollars par les 100 millions de MAU de BitTorrent. Cela équivaut à une valeur de 8,7 milliards de dollars. C’est 3,346 fois la valeur marchande actuelle de 2,6 milliards de dollars pour la capitalisation boursière de BitTorrent.

En d’autres termes, le jeton BTT vaut 3,346 fois son prix actuel de 0,4025 centimes, soit 1,347 centimes. Cela représente un gain potentiel de 235% par rapport au prix d’aujourd’hui. C’est pourquoi je pense que BitTorrent pourrait finir par dépasser son précédent pic de 1,0589 centimes.

Un autre exemple est Skillz (NYSE :SKLZ), une plate-forme mobile de jeux et de tournois. Il a 2,4 millions de MAU. Mais l’action SKLZ a une capitalisation boursière géante de 8,5 milliards de dollars. Cela implique une valeur de 3,54 milliards de dollars par million d’UMA. Cela implique que BitTorrent devrait avoir une valeur marchande de 354 milliards de dollars.

Que faire avec BitTorrent

Cette capitalisation boursière n’est pas susceptible de se produire car elle la rendrait plus Ethereum (CCC :ETH-USD). L’une des raisons pour lesquelles cela ne fonctionne pas non plus est que BitTorrent n’a pas encore monétisé le revenu moyen par utilisateur (ARPU) de son réseau comme l’ont fait Skillz et Roblox.

Néanmoins, le point est fait. Si Justin Sun peut faire de BitTorrent une énorme machine à cash-flow comme Roblox et Skillz, la capitalisation boursière va monter en flèche. Dans l’état actuel des choses, sa valeur, simplement à partir de ce potentiel, est probablement proche de 4,35 milliards de dollars, la moitié de sa valeur de comparaison par rapport à Roblox. Cela lui vaut 67,3% de plus que sa capitalisation boursière actuelle de 2,6 milliards de dollars.

En d’autres termes, recherchez BitTorrent pour augmenter de 67,3% par rapport au prix actuel de 0,4025 cents à 0,6733 cents par jeton BTT. C’est un bon retour sur investissement pour la plupart des investisseurs dans les actifs numériques.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur BitTorrent (BTT) et Ethereum (ETH). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.