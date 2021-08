Bitwave cherche à rationaliser la comptabilité cryptographique alors qu’il lève 7,25 millions de dollars aux investisseurs ⋆ Crypto new media

Bitwave, le fournisseur américain de logiciels de taxation et de comptabilité cryptographiques, a révélé qu’il avait levé 7,25 millions de dollars lors d’un récent cycle de financement mené par Blockchain Capital avec la participation d’Arca, Nascent et Nima Capital.

Le financement permettra à Bitwave d’améliorer son infrastructure logicielle tout en élargissant sa base de clients. La société a également mentionné que le financement serait utilisé pour embaucher du personnel supplémentaire, ainsi que pour renforcer les opérations de publicité et de sensibilisation des consommateurs.

Fondée en 2018, Bitwave est la première plate-forme logicielle conçue précisément pour que les entreprises intègrent des actifs numériques dans leur bilan ainsi que dans leurs processus commerciaux quotidiens. La société fournit des services tels que le suivi fiscal, la tenue de livres, la surveillance Defi et la gestion de comptes crypto à ses clients.

Selon le PDG de Bitwave, Pat White, la plate-forme est utilisée par plus de 30 entreprises, dont de nombreuses sociétés minières avec plus de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

À l’heure actuelle, Bitwave travaille en collaboration avec des bourses de premier plan telles que Coinbase et Kraken. Protocoles DeFi comme Uniswap et Sushi. De plus, toutes les principales chaînes de blocs, plates-formes fiscales et comptables telles que QuickBooks, Xero, Sage et Intacct sont également répertoriées comme clients de l’entreprise. Il convient de noter que malgré une énorme base de clients, l’entreprise cherche à intégrer de nouveaux clients dans un proche avenir.

Bitwave cherche à favoriser l’adoption multisectorielle de la crypto

Le système financier est devenu beaucoup plus dominé par le secteur privé. Les innovations financières, comme la titrisation des actifs numériques, Defi, ont évolué et sont adoptées à un rythme très soutenu par les investisseurs du monde entier.

Sur la base de cette adoption, White a déclaré que « la nature de la finance évolue et nous sommes ravis d’être à l’avant-garde de cette révolution ».

Tout en utilisant la crypto-monnaie pour mener ses activités, Bitwave a également observé des entreprises adopter la finance décentralisée, à laquelle le PDG de Bitwave estime que « En fin de compte, Defi encouragera les entreprises à contourner les institutions financières et les banques d’investissement traditionnelles et à adopter des plateformes comme nous. »

L’adoption de la crypto a considérablement augmenté au fil des ans. De plus en plus d’entreprises – y compris des entreprises comme AMC Theatres qui ne sont pas des sociétés de cryptographie – se sont profondément plongées dans l’espace crypto. L’adoption à grande échelle des actifs numériques et de la technologie blockchain a entraîné un afflux massif de fonds, faisant que la capitalisation boursière mondiale de la crypto dépasse la référence de 2 000 milliards de dollars.

Cependant, la croissance de l’industrie naissante a considérablement attiré l’attention des régulateurs, et ils semblent augmenter leur contrôle réglementaire autour de l’espace crypto.

Les experts spéculent qu’il existe un immense besoin de rationaliser la gestion de la cryptographie pour les entreprises. Ainsi, des entreprises comme Bitwave et TaxBit devraient entrer dans le jeu. Apparemment, TaxBit a également terminé son cycle de financement de série B, collectant un total de 130 millions de dollars auprès des investisseurs.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.