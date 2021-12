Bitwise 10 Crypto Index Fund obtient un pair dans l’Incoming NFT Index Fund de Bitwise

Après le lancement de la pionnière Bitwise 10 Crypto Index Fund (OTCMKTS :BITW) fin 2020, il semble que Bitwise ne soit pas encore terminé. L’institution financière se prépare pour une autre offre d’indices dans l’espace blockchain, bien que celle-ci ne suive pas la crypto. Le dernier fonds de la société sera un nouveau moyen pratique pour les investisseurs de s’exposer au monde en pleine explosion des jetons non fongibles (NFT).

Bitwise est une institution de gestion d’actifs cryptographiques basée en Californie. L’entreprise devient un jeu de pouvoir pour les investisseurs qui s’intéressent à l’espace crypto; il met l’accent sur les produits pour ceux qui n’ont pas le temps ou le désir de chercher, de télécharger MetaMask, de créer un portefeuille et de trouver un échange pour échanger des devises numériques. Il le fait via une suite de différents fonds cryptographiques.

La société est peut-être mieux connue pour le Bitwise 10 Crypto Index Fund, l’un des fonds indiciels les plus populaires qui suit les prix des Bitcoin (CCC :BTC-USD) et d’autres cryptos. Lancé en décembre 2020, le fonds est l’un des premiers produits de crypto-tracking disponibles à Wall Street. Bitwise effectue régulièrement des recherches dans la classe d’actifs, évaluant les meilleures performances à long terme et ajustant les avoirs de l’indice BITW. En novembre, Bitwise a décidé de reconstituer les avoirs de l’indice, mais aucun changement n’a finalement été apporté.

Bitwise 10 Crypto Index Fund obtient un nouveau pair alors que Bitwise lance l’indice NFT

Depuis son lancement, le Bitwise 10 Crypto Index Fund a de nombreux frères et sœurs ; la société génère des indices de suivi des produits DeFi, ainsi qu’un autre 10 Crypto Index Fund qui renonce à suivre Bitcoin. Aujourd’hui est une journée très intéressante pour Bitwise, cependant. En effet, son dernier indice crypto-centrique s’attaque à l’une des industries les plus en vogue de l’année dernière.

Le nouvel indice de Bitwise sera son Fonds indiciel Blue Chip NFT. Le fonds vise à saisir le boom de l’industrie du NFT et à offrir à ses investisseurs une exposition à l’espace ; notant la nature explosive du marché NFT, Bitwise appelle l’industrie « une toute nouvelle frontière dans l’art et la culture numériques ».

L’index suit 10 des collections NFT les plus remarquables de la journée en cours. Les plus notables parmi la sélection sont CryptoPunks et Singe ennuyé Yacht Club. Les deux collections se cumulent pour plus de la moitié du poids total de l’indice. Bien sûr, ces deux collections sont parmi les plus lucratives et les plus connues ; Les CryptoPunks se vendent régulièrement pour des millions, tout comme les jetons Bored Ape.

Le fonds indiciel Bitwise Blue-Chip NFT sera l’un des seuls moyens actuellement disponibles pour les investisseurs d’investir dans des NFT sans les acheter directement. Mais, les investisseurs particuliers devront attendre une courte période avant d’investir. Le fonds est lancé aujourd’hui, mais il se lance par placement privé, ce qui signifie que seuls certains investisseurs y ont un accès privé. Le buy-in minimum pour le fonds est également élevé, nécessitant au moins 25 000 $.

