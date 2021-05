Bitwise CIO parle de Dogecoin et du Crypto ETF nouvellement lancé

Bitwise Asset Management a inscrit son premier ETF sur NYSE Arca la semaine dernière grâce à un partenariat avec Exchange Traded Concepts. Le Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ US) récemment lancé permet aux investisseurs de placer leur argent, non pas dans des crypto-monnaies, mais dans des entreprises qui fournissent une infrastructure à l’industrie dans son ensemble.

Dans une interview avec Fox Business, le directeur de l’information Matt Hougan de Bitwise Asset Management a déclaré:

Hougan a reconnu lundi que les sociétés ETF sont exposées à tout (bon ou mauvais) qui affecte l’espace cryptographique, y compris la théâtralité d’Elon Musk. L’industrie, a-t-il ajouté, est volatile et se reflétera également dans l’ETF.

Cependant, il a suggéré que les investisseurs se concentrent sur ce que les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain visent en général: un moyen efficace de transférer de l’argent dans le monde entier. Plus que la volatilité, a déclaré Hougan, ce qui compte, c’est que ce sont les entreprises à croissance rapide.

Commentant si le dogecoin est en train de devenir un mauvais nom pour tout l’espace crypto, Hougan a déclaré sur Fox Business:

«C’est un peu. La réalité est que ce que fait la crypto, c’est retirer de l’argent du monde physique et dans le monde d’Internet. Et vous en retirez beaucoup de bonnes choses. Plus d’efficacité, plus de vitesse, plus d’innovation, moins de coûts, plus d’inclusion. Mais vous obtenez également certaines des mauvaises choses qui accompagnent Internet, qui incluent des aspects de la culture des célébrités, des mèmes et des blagues.