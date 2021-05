Bitwise lance l’ETF Crypto Industry Innovators après un feu vert de la SEC

L’ETF ne détiendra pas directement Bitcoin ou Ethereum, mais suit les performances des entreprises publiques impliquées dans le secteur de la crypto-monnaie.

Bitwise, un gestionnaire d’actifs numériques avec 1,5 milliard de dollars d’actifs sous gestion au 7 mai 2021, lance le Crypto Industry Innovators ETF (NYSE: BITQ) qui offre une exposition aux entreprises publiques impliquées dans le secteur du Bitcoin et de la crypto-monnaie. L’ETF ne détiendra pas directement Bitcoin ou Ethereum.

Avec cela, il est devenu le premier ETF contenant de la cryptographie à être approuvé par la SEC, tandis qu’un ETF Bitcoin n’a pas encore réussi malgré plusieurs, au moins onze, entreprises intéressées et ayant déposé leurs demandes.

Mais Hunter Horsley, PDG de Bitwise, espère que la SEC se rapproche de son approbation.

«Le parcours du Bitcoin ETF a duré près d’une décennie», a déclaré Horsley à CNN. «Mais je pense que ce sera possible. C’est une étape importante pour nous. »

Le BITQ cherche quant à lui à suivre l’indice Bitwise Crypto Industry Innovators 30, qui capture les sociétés purement impliquées dans le secteur de la cryptographie et qui compte au moins 100 millions de dollars d’actifs numériques liquides dans leur bilan.

En outre, ces entreprises tirent au moins 75% de leurs revenus soit de la détention directe d’actifs cryptographiques, soit de la desserte du marché de la cryptographie.

Il suit essentiellement les performances des actions cryptographiques et non des pièces. Un ETF similaire (VanEck Vectors Digital Assets Equity – DAPP) a également été lancé par VanEck et se négocie au Nasdaq, à la Bourse de Londres et à la Deutsche Boerse.

«Jusqu’à récemment, la plupart des grands innovateurs de la cryptographie étaient des entreprises privées, mais cela change rapidement. Aujourd’hui, un nombre croissant d’entreprises publiques capitalisent sur la cryptographie », a déclaré Matt Hougan, CIO de Bitwise.

Crypto exchange Coinbase (COIN), récemment devenu public, représente 11,63% du poids de l’indice, rejoint par MicroStrategy, Galaxy Digital, Riot Blockchain, Voyager Digital, Canaan, Northern Data, Hive Blockchain, Bitfarm et Marathon Digital Asset Holdings, ainsi que avec PayPal, Square, Silvergate et autres.

«Au cours des dernières années, de nombreux investisseurs ont dû regarder de côté alors que quelques privilégiés ont récolté les fruits des rendements stellaires de la crypto-monnaie.» «Avec BITQ, notre objectif est de rendre les opportunités d’investissement cryptographiques disponibles via des plates-formes d’investissement traditionnelles et un ETF familier, liquide et rentable.»

