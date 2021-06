Polygone (MATIC)

Bitwise remplace ATOM par MATIC dans Crypto Index ; Okcoin intègre Polygon pour une entrée DeFi moins chère et plus rapide

La solution de mise à l’échelle Ethereum bénéficie de niveaux élevés de valeur totale verrouillée (TVL) malgré la récente ornière profonde du marché, tout comme son prix.

Le gestionnaire d’actifs numériques Bitwise a ajouté Polygon (MATIC) à son indice de chiffrement à grande capitalisation.

Ce nouvel ajout a fait partie du processus de reconstitution de l’indice de fin de mois de mai de Bitwise, où Polygon a remplacé ATOM. ATOM -8,61% Cosmos / USD ATOMUSD 14,63 $

-1,26 $-8,61 % Volume 393,54 m Variation -1,26 $ Ouvert 14,63 $ En circulation 210,77 m Capitalisation boursière 3,08 b 8 min Remplace ATOM par MATIC dans l’indice Crypto ; Okcoin intègre Polygon pour une entrée DeFi moins chère et plus rapide 1 w Solution Ethereum Layer 2 Polygon lance un SDK pour transformer Ethereum en un Internet de blockchains 2 w DeFi Mania voit Polygon ajouter 75 000 utilisateurs actifs en sept jours; Le prix MATIC grimpe à 2,19 $

Polygon est une solution de mise à l’échelle décentralisée qui fournit des transactions plus rapides et moins chères sur Ethereum en utilisant des technologies de mise à l’échelle telles que les chaînes latérales.

Avec la montée en flèche de l’adoption et la lenteur et le coût de la première couche d’Ethereum, le développement de solutions de couche 2 est devenu une priorité dans l’écosystème, en particulier dans le secteur DeFi en croissance rapide, tandis qu’Ethereum poursuit sa transition vers Eth 2.0. ETH -6,26% Ethereum / USD ETHUSD 2 619,51 $

-163,98 $-6,26 % Volume 32,23 b Variation -163,98 $ Ouvert 2 619,51 $ En circulation 116,15 m Capitalisation boursière 304,27 b 8 min Remplace ATOM par MATIC dans l’indice Crypto ; Okcoin intègre Polygon pour une entrée DeFi moins chère et plus rapide Couverture de marché cryptographique de 30 minutes; L’élan «continue» en tant que monnaies numériques considérée comme «l’avenir» des systèmes financiers 1 h Anchorage Digital offrira des prêts garantis par Ethereum aux institutions avec la banque assurée par la FDIC, BankProv

Alors qu’Arbitrum et Optimism sont actuellement des solutions Ethereum Layer 2 populaires, Optimism a reporté le lancement public de son réseau principal à au moins juillet, et le réseau principal d’Arbitrum lancé le mois dernier n’est en ligne que pour les développeurs, jusqu’à présent.

Polygon, qui a récemment obtenu le soutien de l’investisseur milliardaire Mark Cuban, attire toute l’attention. Cela a aidé la valeur totale verrouillée (TVL) dans Polygon à dépasser les 10 milliards de dollars, contre seulement 1 milliard de dollars il y a moins de deux mois.

Le TVL de la chaîne latérale Ethereum reste proche de son plus haut historique malgré la récente ornière profonde des prix des crypto-monnaies, grâce aux incitations à l’agriculture de rendement. Ces dernières semaines, la domination d’Ethereum a également eu tendance à augmenter, “indiquant potentiellement une” fuite vers la qualité “‘ tandis que Bitcoin est en baisse.

Fait intéressant, alors que la majorité du marché de la cryptographie est toujours en forte baisse par rapport à leurs ATH, les prix du MATIC se sont rapidement redressés et se situent actuellement autour de 1,67 $, en baisse de 38% par rapport au pic du 18 mai de 2,62 $.

Cette semaine, l’échange de crypto-monnaie Okcoin a également intégré Polygon, le décrivant comme “la solution de mise à l’échelle à la croissance la plus rapide pour Ethereum”. En prenant en charge Polygon, Okcoin offre désormais un moyen moins cher et plus rapide de convertir l’USD et l’EUR en DeFi.

Dans son annonce officielle, Okcoin a noté que malgré le développement en cours avec la couche 2, il existe encore des obstacles pour y accéder car il faut d’abord passer par la couche 1, puis accéder à la couche 2 qui implique du temps et des frais supplémentaires.

Cette intégration avec Polygon supprime le besoin de passer par la couche 1 pour accéder à la sidechain, supprimant ainsi certains de ces frais.

Polygone/USD MATICUSD

1.6011-0.19$-11.71%

Volume 2,34 b Variation -0,19 $ Ouvert 1,6011 $ Circulation 6,29 b Capitalisation boursière 10,07 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.