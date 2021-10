Biwenger NBA : comment ça marche, système de notation et récompenses

Biwenger est sur le point de recommencer sa carrière avec la NBA, qui débutera prochainement la saison 2021/22. Le jeu officiel de la compétition en ligne est de retour et avec lui une multitude de joueurs qui souhaitent se mettre à la place des entraîneurs pour obtenir les meilleures performances des joueurs. Les 30 équipes et leurs effectifs évoluent dans Biwenger et chaque ligue distribue ses propres prix, qu’ils soient publics avec de nombreux autres anonymes ou privés avec vos amis, votre famille et vos collègues.

C’est sur le point de commencer. Nous passons ici en revue les règles de cette NBA Biwenger et examinons comment elle est notée.

Règles de base

– Chaque membre reçoit au début de la partie ou d’une nouvelle saison une équipe complète et/ou un solde, selon la configuration de sa ligue.

– Le statut des joueurs, les alignements possibles ou les conseils fantaisistes sont des informations fournies par des prestataires externes, son caractère n’est qu’indicatif et ne doit en aucun cas être déterminant sur la décision d’achat ou d’alignement d’un joueur.

– Lors du marché des transferts des différentes compétitions, les joueurs pourront modifier à la fois leur position sur le terrain et leur équipe.

Biwenger NBA : Comment est le score ?

– Celui qui a le plus grand nombre de points à la fin de la saison gagnera. En cas d’égalité, l’utilisateur avec la valeur d’équipe + le solde le plus élevé sera nommé champion.

– Avant le début de chaque semaine, le système enregistrera l’alignement de l’équipe et la stratégie établie par chaque utilisateur. Les dates de début et de fin des Semaines sont indiquées dans le Calendrier disponible dans l’onglet Début. Ces dates peuvent être modifiées en raison de changements de calendrier, de reports ou d’autres circonstances indépendantes de la volonté de Biwenger.

– Seuls les joueurs alignés de votre équipe recevront des points.

– Si votre solde est négatif à l’heure exacte du début de la semaine, vous ne recevrez aucun point ou crédit cette semaine-là, même si au cours de celle-ci vous obtenez à nouveau un solde positif. Les défis que vous avez actifs pour cette semaine seront considérés comme perdus.

– 15 points de moins seront pénalisés pour chaque poste vacant dans le line-up pendant une semaine, sauf si le line-up est complètement vide, pour lequel 0 point sera reçu.

– Chaque semaine, les joueurs alignés de votre équipe recevront des points. Le score est calculé selon une série de critères. Ci-dessous vous pouvez voir les formules disponibles pour le calcul des points.Le score total pour la semaine de chaque joueur est la moyenne de tous les points obtenus dans chaque match de la semaine. C’est-à-dire que le total des points ajoutés par chaque joueur tout au long de la semaine est divisé par le nombre de parties jouées.

– En cas d’égalité de points au cours de la semaine, l’utilisateur avec la valeur d’équipe la mieux classée sera classé plus haut, en prenant comme référence la valeur des joueurs au début de la semaine. Dans les ligues de type fantasy, l’utilisateur avec la valeur d’équipe la moins bien classée sera en tête.

– En caso de empate de puntos en el cálculo de onces y alineaciones ideales se utiliza al jugador de mayor valor en las alineaciones ideales, y al de menor valor en las alineaciones rentables, tomando como referencia el precio del jugador en el momento de comienzo de la semaine

– Après chaque semaine, vous recevrez un solde basé sur le score obtenu et les options de votre ligue.

Biwenger NBA : quelle formule est utilisée ?

Ce système utilise une formule basée sur les statistiques de chaque joueur dans le match.

Point marqué : 1 point

Tir de 2 raté : -0,3 points

Tir de 3 raté : -0,5 points

Coup franc manqué : -0,5 point

Passes décisives : 1,5 point

Rebonds : 1,2 point

Vol de balle : 2 points

Chiffre d’affaires : -2 points

Casquettes : 2 points

Le résultat de la formule est effectué un arrondi standard pour l’élimination des décimales.

Ce score est calculé en temps réel pendant le match et peut être consulté via l’onglet Matchday ou dans l’onglet de chaque match. Une fois le jeu terminé, le score attribué peut varier en raison des ajustements de précision effectués par le fournisseur ou des changements dans les minutes du même jeu, entre autres raisons.