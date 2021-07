Biz Markie Dead – Le rappeur légendaire décède à 57 ans

Le rappeur pionnier de la vieille école Biz Markie est décédé à l’âge relativement jeune de 57 ans.

Biz Markie, le rappeur aux multiples facettes et pionnier du hip hop, est officiellement décédé. Markie, de son vrai nom alias Marcel Theo Hall, est officiellement décédé vendredi 16 juillet, selon des informations relayées par la famille du rappeur. À ce stade, on ne sait pas exactement quelle est la cause du décès, bien que Markie l’ait été. souffrant de maladies liées au diabète et d’affections cardiaques.

La famille de Biz Markie a publié la déclaration suivante.

« C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons, ce soir, avec sa femme Tara à ses côtés, le pionnier du hip hop Biz Markie est décédé paisiblement. Nous sommes reconnaissants pour les nombreux appels et prières de soutien que nous avons reçus pendant cette période difficile. Biz a créé un héritage artistique qui sera à jamais célébré par ses pairs de l’industrie et ses fans bien-aimés dont il a pu toucher la vie à travers la musique, s’étalant sur plus de 35 ans.

«Il laisse derrière lui une femme, de nombreux membres de sa famille et des amis proches qui regretteront sa personnalité vibrante, ses blagues constantes et ses plaisanteries fréquentes. Nous demandons respectueusement la confidentialité de sa famille alors qu’elle pleure son être cher. »

Il y a deux semaines, des rumeurs généralisées suggéraient que Biz Markie était mort, bien que la famille Markie ait publié une déclaration réfutant ces informations. La déclaration a révélé que Markie était aux prises avec de graves problèmes de santé, notamment des complications liées au diabète. Plus tôt, le rappeur Big Daddy Kane – un acolyte de longue date avec une vénérable carrière de rap – a précisé que Hall se débattait mais était définitivement vivant.

Biz Markie était une personnalité hip hop incroyablement talentueuse et charismatique, et laisse un énorme héritage derrière lui.

Le rappeur a fait son entrée sur la scène à la fin des années 80 avec une série de tubes, dont “Nobody Beats the Biz”, “Vapors” et son plus gros succès, “Just a Friend”. Le “Clown Prince of Hip Hop” combinait de gros rythmes old school avec un effet de voix distinctif et une approche comique qui sont désormais légendaires. Biz Markie a également acquis une notoriété en tant que beatboxer de classe mondiale, qu’il a souvent combiné avec du rap et des effets vocaux.

Malheureusement, Biz Markie lutte depuis des années contre des problèmes de poids et de diabète. En 2013, le rappeur a révélé au New York Daily News qu’il avait perdu 141 livres, avec l’intention de perdre plus de poids. “Je marche. Je fais du tapis roulant, je me promène dans le centre commercial », a révélé le rappeur. « Je fais un peu de crunchs avec mon ventre, pas tant que ça. Juste assez pour faire démarrer le moteur cha-cha-cha-cha-cha-cha ! Vroooommmmm.

