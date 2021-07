Biz Markie est mort à 57 ans, sa femme Tara dit qu’un faux “Biz n’est pas décédé” ⋆ .

in

Les rapports disent, Biz Markie, le “Clown Prince of Hip Hop”, est décédé à l’âge de 57 ans. Comme l’a récemment déclaré le journaliste Roland Martin sur les réseaux sociaux, ce n’est pas le cas de l’épouse de Markie, Tara :

“Les gars, @BizMarkie n’est PAS mort. J’ai été en contact avec des sources qui envoient des SMS et parlent à sa femme. Ma source a parlé à Biz AUJOURD’HUI. Par sa femme, Biz N’EST PAS décédé. Veuillez cesser de répondre aux sources non crédibles. Cela fait mal à la famille, aux amis et aux fans.

Dans une interview assez récente avec « The Breakfast Club », Big Daddy Kane a fait le point sur la santé de Markie après un AVC des mois auparavant :

« Il est en rééducation maintenant. Il s’améliore et se renforce chaque jour. La dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, il avait une voix très légère, mais la dernière fois j’ai parlé au téléphone. Il m’a pointé son majeur, alors je pense qu’il arrive.

