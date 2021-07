Biz Markie, le rappeur de “Just A Friend”, décède à 57 ans

Biz Markie, co-animateur de la Breakin’ Convention à l’Apollo Theatre le 27 octobre 2017 à New York, est décédé à l’âge de 57 ans.

. – Biz Markie, qui a donné à sa musique tellement de plaisir et d’humour qu’il est devenu connu sous le nom de “Le prince clown du hip hop”, est décédé, a confirmé sa manager, Jenni Izumi, à CNN.

Il avait 57 ans.

“Biz a créé un héritage artistique qui sera toujours célébré par ses pairs de l’industrie et ses fans bien-aimés dont il a pu toucher la vie à travers la musique, s’étalant sur plus de 35 ans”, a déclaré Izumi dans une déclaration écrite.

Aimé dans l’industrie de la musique pour sa personnalité optimiste, Biz Markie a même eu une danse qui porte son nom.

Né Marcel Hall à New York, il a commencé à rapper dans des clubs locaux lorsqu’il a rencontré la productrice de hip hop Marley Marl en 1985.

Cette rencontre a conduit Biz Markie à travailler comme human beatbox aux côtés des artistes MC Shan et Roxanne Shanté.

Dans ses temps libres, Hall a enregistré des démos et en 1988, il a décroché un contrat avec le label Cold Chillin pour sortir son premier album, “Goin’ Off”.

À la radio, il est rapidement devenu populaire et l’album a sorti des tubes comme “Vapors” et “Make the Music With Your Mouth, Biz”.

L’année suivante, son album “The Biz Never Sleeps” est devenu disque d’or, alimenté par ce qui allait devenir son plus grand succès, “Just A Friend”.

Sa personnalité enjouée et triste était en contraste direct avec certains des noyaux hip hop les plus forts qui étaient devenus populaires à la fin des années 80.

Mais Biz Markie aurait bientôt des problèmes avec une affaire qui a contribué à changer la façon dont l’industrie du rap faisait des affaires.

Le musicien Gilbert O’Sullivan a poursuivi le rappeur pour sa chanson “Alone Again” sur son album de 1991 “I Need a Haircut”.

O’Sullivan a affirmé que l’utilisation par le rappeur d’échantillons du tube d’O’Sullivan de 1972 “Alone Again (Naturally)” était une utilisation non autorisée de sa musique.

O’Sullivan a gagné, et plus tard, les artistes hip hop ont dû éliminer l’utilisation de samples.

“C’était moi de toute façon”, a déclaré Biz Markie lors d’une interview en 2008. “Ce n’était pas une affaire de viol ou une affaire d’arme à feu. C’était un échantillon.”

Le rappeur s’est un peu amusé avec l’affaire, nommant son album de 1993 “All Samples Cleared!”

Perfectionnant ses talents de DJ, il s’est rapidement fait connaître autant pour sa façon de faire la fête que pour sa voix.

Il a également élargi sa carrière pour inclure le jeu d’acteur, apparaissant dans divers films et émissions de télévision, dont “Men in Black II”. Il a également été narrateur dans le spectacle de marionnettes pour adultes “Crank Yankers” et dans la série pour enfants “Yo Gabba Gabba!” avec son “Biz’s Beat of the Day”.