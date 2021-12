Biz2Credit : les prêts transformés numériquement – The Financial Express

(LR) Co-fondateurs de Biz2Credit Rohit Arora (PDG) et Ramit Arora (président)

BIZ2X est une plate-forme de prêt numérique à croissance rapide, permettant aux fournisseurs financiers de stimuler la croissance avec une expérience omnicanal moderne et des outils de gestion des risques avancés. Biz2Credit, la société à l’origine de cette plate-forme, s’associe à des institutions financières pour soutenir leurs efforts de transformation numérique via la plate-forme, de l’origination au risque basé sur l’IA, à la souscription automatique, à l’analyse des flux de trésorerie, à la maintenance et au recouvrement. « Les solutions Biz2X réduisent non seulement les dépenses opérationnelles, mais accélèrent la croissance des prêts en améliorant considérablement l’expérience client, en réduisant le temps d’exécution total et en dotant les chargés de relations d’informations et d’alertes de surveillance puissantes », a déclaré Rohit Arora, PDG et cofondateur de l’entreprise.

Ramit Arora est le président et autre co-fondateur de cette entreprise. Selon lui, la plate-forme Biz2X est le prolongement naturel du logiciel de plate-forme établi de Biz2Credit que des marques telles que HSBC et Popular Bank ont ​​choisi pour lancer de nouvelles initiatives de prêt en ligne. « Avec une gestion améliorée des prêts, un service, une analyse des risques et un parcours client configurable, Biz2X aide les banques comme celles-ci à gérer leurs opérations de prêt à grande échelle », dit-il. « Biz2X utilise une interface utilisateur rationalisée, des analyses basées sur l’IA et un environnement personnalisable en marque blanche pour aider les banques à améliorer leurs services de base, tels que l’offre d’un service client ciblé, la croissance de leur portefeuille et l’augmentation de l’utilisation de leurs produits. »

Biz2Credit est l’un des plus grands prêteurs de PME aux États-Unis, ayant facilité des prêts en ligne d’une valeur de plus de 8 milliards de dollars au cours des 5 à 7 dernières années. « Depuis lors, Biz2Credit a fourni notre expertise dans le domaine ainsi que notre technologie aux banques et aux NBFC dans le monde ainsi qu’en Inde. Certains de nos clients initiaux incluent HSBC dans plusieurs pays du monde, y compris en Inde », déclare Rohit Arora. « Biz2X peut être lancé en 3 à 4 mois en faisant tout dans le domaine du prêt numérique, à partir de l’origination, de la souscription (nous avons un moteur de notation propriétaire), des workflows, de la gestion des documents ainsi que du LMS. Il est absolument intégré à toutes les API pertinentes telles que KYC, GST, MCA, relevés bancaires, OCR, etc., et il est entièrement prêt pour l’Inde. Nous couvrons tous les types de produits, qu’il s’agisse de la vente au détail, des entreprises, sécurisées, non sécurisées », informe-t-il.

L’année dernière, pendant la pandémie de Covid-19, les deux co-fondateurs ont commencé à étendre leurs activités en dehors de l’Inde, en particulier dans les régions APAC et Moyen-Orient et ont réussi quelques victoires dans les deux régions. « Sans nous arrêter à ces victoires, nous avons continué à construire un pipeline passionnant d’accords à la fois en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Ce premier succès nous rapproche de l’ouverture de nos succursales à Singapour et à Dubaï. Nous avons déjà entamé des discussions avec des partenaires locaux ainsi qu’avec des employés locaux pour compléter nos plans d’expansion dans ces zones géographiques », informent-ils.

En 2019, il avait levé un financement de 52 millions de dollars en série B auprès de WestBridge Capital, explique Ramit Arora. Il s’agit de la deuxième ronde de financement par actions. La société a été initialement financée par Nexus Venture Partners. Les fonds déployés ont été utilisés pour stimuler la croissance de plateformes de prêt numériques de pointe, grâce à des partenariats SaaS avec des institutions financières mondiales. Avec des déploiements en direct de la plate-forme Biz2X sur quatre marchés majeurs dans le monde, le financement a contribué à accélérer l’adoption de Biz2X à l’échelle mondiale.

Biz2X a démarré 2021 avec quelques nouveaux produits, à commencer par la Digital Customer Acquisition Management (DigiCAM) pour les prêts personnels et les prêts aux PME. « Nous avons également lancé une version avancée de DigiCAM pour la surveillance continue des prêts – DigiCAM Advanced et prévoyons des lancements plus intéressants dans les mois à venir », a déclaré Rohit Arora. De plus, la société envisage une expansion en Inde en investissant 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. L’investissement sera consacré principalement à la R&D, aux opérations et à la constitution de la main-d’œuvre.

