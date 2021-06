Bizum change les conditions d’utilisation et vous pouvez maintenant trouver plus de limitations | La technologie

Bizum a modifié certaines conditions d’utilisation et, bien qu’il continuera à fonctionner de la même manière, certaines limitations ont été fixées.

Bizum est en pleine expansion et l’un de ses objectifs est de continuer avec la même perspective commerciale et ne pas changer la façon dont les utilisateurs utilisent Cette application transfert d’argent. Au cours de la dernière année, son utilisation a augmenté et certaines banques autorisent déjà les virements via Bizum, mais l’entreprise ne souhaite pas que trop d’aspects soient déclenchés.

Aujourd’hui, les conditions de Bizum changent et l’objectif est de continuer à utiliser les mêmes options, mais en même temps l’empêcher de devenir une source de revenus pour les entreprises. Parmi les différentes raisons figurent les problèmes qui pourraient les causer avec certaines entités bancaires, de sorte que le nombre de virements possibles sera encore plus limité.

À Bizum, c’est réduire les encaissements mensuels possibles de 150 à 60. C’est un chiffre plus que suffisant pour la plupart des particuliers, mais ce n’est peut-être pas le cas pour ceux qui ont une entreprise, qui seront obligés de chercher des alternatives.

De la même manière, une limitation similaire est également subie en termes de pour demander le transfert d’argent via l’application, il passera de 150 à 60 les délais dans lesquels cette gestion peut être effectuée. Et tout cela pourrait être encore plus limité.

Au cas où banque le juge approprié, le nombre de virements possibles sera également réduit encore plus. Il appartiendra à chaque entité de limiter le service à ce qu’elle souhaite et l’utilisateur n’aura pas la possibilité d’ignorer cette situation, à moins d’associer son compte à une autre banque.

Concernant son utilisation habituelle et l’application elle-même, il n’y aura pas de changements de principe, ou du moins aujourd’hui, bien que oui On s’attend à ce qu’à l’avenir d’autres nouvelles fonctionnalités soient mises en œuvre qui permettront d’améliorer les possibilités de cet outil en constante évolution. c’est savoir gagner la bataille contre d’autres applications similaires.