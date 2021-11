Bizum pourrait trouver un nouveau rival : Amazon permettra de payer avec une application appartenant à PayPal | La technologie

Venmo est l’application de paiement qui pourrait connaître un gros coup de pouce après l’annonce faite par Amazon : elle la supportera en 2022.

Ces derniers temps, une importante boom des applications de paiement mobile. En Espagne, nous trouvons chez Bizum la grande référence, mais il existe plusieurs alternatives et en général toutes se distinguent par leur utilisation extrêmement simple.

PayPal est un service de paiement bien connu de tous depuis de nombreuses années. Bien qu’elle n’ait pas réussi à atterrir sur les téléphones portables comme on aurait pu le penser il y a longtemps, l’une de ses applications, Venmo, pourrait connaître une croissance significative l’année prochaine après l’annonce d’Amazon.

Amazon, qui ne permet pas de payer avec PayPal, acceptera à partir de 2022 que les clients paient via Venmo en jugeant que son système lié au compte bancaire des utilisateurs est conforme aux normes de sécurité.

Quelques mois ont été accordés pour travailler sur les détails qui permettent cette avancée par Amazon, boutique en ligne peu favorable aux innovations sur ces aspects. Même s’il y a encore des doutes.

Chez The Verge, ils se demandent si le paiement indépendant et intégral avec Venmo sera accepté ou si les clients seront requis intégrez vos comptes Venmo dans le portefeuille Amazon.

Il est clair que cette mesure signifiera une publicité importante pour l’application de paiement qui connaîtra une augmentation attendue du nombre d’utilisateurs et servira sûrement également à s’étendre à plus de pays. Pour le moment se limite aux États-Unis, mais nous ne pouvons exclure des développements futurs.

Les nouvelles d’Amazon sont également appréciées comme un petit mouvement vers de nouveaux systèmes de paiement et les investisseurs en crypto-monnaie espèrent qu’il y aura bientôt la possibilité d’acheter avec ce type d’actifs, même si cela peut encore sembler un pari trop avancé.

Que ce soit via Bizum, Venmo ou d’autres options, ce qui est clair, c’est que cette classe d’applications va continuer à prendre de l’importance dans la vie des utilisateurs et il est probable que chaque jour plus d’entreprises les acceptent.