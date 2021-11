Bizum prépare une nouvelle fonctionnalité pour les vacances de Noël | La technologie

Si vous gagnez à la loterie, au moins un petit lot, vous pouvez le récupérer par Bizum s’il ne dépasse pas ce montant.

Noël approche, et avec lui le Loterie de Noël 2021 qui se tiendra le 22 décembre et où des millions de personnes chercheront la chance de devenir millionnaires, ou du moins de recevoir un prix qui pourra leur donner un coup de pouce économique en ces vacances spéciales.

Il y a quelques heures, il s’est présenté l’annonce de la loterie de Noël 2021 sous la devise « célébrer la chance avec qui nous partageons la vie ».

Comme chaque année, l’annonce de Noël ne ménage aucune dépense et a néanmoins coûté 750 000 euros tourné dans la vallée du Baztan en Navarre et réalisé par Aitor Arregui, Jon Garaño et José Mari Goenagaon Garaño, de la société de production Moriarty ( Handia et La tranchée infinie ).

L’actualité technologique qui nous intéresse est que pour la première fois ils peuvent être facturés par Bizum prix jusqu’à 2000 euros, faisant de la principale application de transfert d’argent qui gagne beaucoup plus en popularité année après année, ce sera un véhicule parfait pour recevoir les petits prix.

Dans la publicité, nous observons comment différentes personnes reçoivent des dixièmes de la loterie de leurs voisins et connaissances, une sorte de chaîne de chance dans laquelle pratiquement toute la ville donne un dixième à quelqu’un et avec qui ils souhaitent célébrer le prix.

L’émission de billets sera de 3400 millions d’euros cette année, dont 70% seront distribués en lots, comptant ainsi 2408 millions de lots. Le jackpot est de 4 millions d’euros pour la série, environ 400 000 euros au dixième.

En revanche, le deuxième prix sera de 125 000 euros pour le dixième et le troisième prix d’environ 50 000 euros pour le dixième. Le montant total du dixième restera 20 euros.

Le 22 décembre, au Teatro Real, il y aura une tombola télévisée mais où il n’y aura toujours pas de public et où des millions de personnes joueront à domicile avec une série de billets dans laquelle ils fondent de grands espoirs, et peut-être cette année ils sourire chance.