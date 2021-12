Bizum s’apprête à lancer sa propre application pour le plus grand plaisir de tous ses clients : comment cela fonctionnera-t-il ? | La technologie

L’application Bizum est en phase de test et devrait bientôt pouvoir être utilisée indépendamment des banques.

La célèbre plateforme de paiement peer-to-peer a de la chance. Si nous vous disions récemment que Bizum avait eu des bénéfices pour la première fois depuis sa création, nous pouvons maintenant vous confirmer qu’elle prépare le lancement imminent d’un application mobile.

Il est actuellement en phase de test et il fonctionnerait indépendamment des banques. Cherche à élargir vos possibilités de paiement. Avec la nouvelle application, vous pouvez créer des groupes pour les paiements et répartir les dépenses. Payer un dîner entre amis ne sera plus un casse-tête.

Actuellement, Bizum ne fonctionne qu’à partir de l’application de chaque institution financière. En créant votre propre plateforme, les paiements pourraient être effectués en toute sécurité sans avoir à se connecter en permanence aux applications bancaires.

L’inclusion de cette application rendrait le paiement rapide entre particuliers plus supportable, sans parler de la sécurité supplémentaire que cela nous apporterait en n’ayant pas à utiliser de vrais mots de passe bancaires devant les gens.

Les opérations peuvent continuer à partir des applications bancaires, Pour le moment, il n’a pas été confirmé que cette fonction sera abandonnée, mais avec la plate-forme Bizum d’autres types de fonctions ou de services orientés vers les paiements pourraient être créés.

Le directeur de Bizum, Ángel Nigorra, a déclaré que étudient pour mettre en place des paiements et des encaissements pour les entreprises, le paiement en achats groupés et même sortir d’Espagne. Ce sont de grandes étapes qui montrent le chemin parcouru.

Élargir les horizons et les consommateurs

Actuellement, cette plateforme de paiement compte 18,5 millions d’utilisateurs et 18 000 entreprises membres. Ces chiffres, même s’ils sont assez impressionnants, sont des objectifs qu’ils veulent laisser derrière eux.

Ils ont proposé d’atteindre 20 millions de consommateurs dans la campagne de Noël. En outre, ils souhaitent également augmenter le nombre d’entreprises à 25 000. Ces dates sont sans aucun doute les plus appropriées pour réaliser quelque chose comme ça.

Vous ne bénéficiez toujours pas des avantages de Bizum ? Nous vous disons de quoi il s’agit et comment il est utilisé et tout ce que vous devez savoir sur cette plateforme de paiement mobile.

En fait, ils sont tout près d’y parvenir, puisque ils ont actuellement 23 700 entreprises affiliées à votre plateforme. Force est de constater que la popularité qu’ils ont acquise ces dernières années leur a valu la confiance d’un grand nombre d’utilisateurs.

La carrière de Bizum continue d’augmenter. Après 5 ans, le soutien des 27 banques espagnoles en a fait un autre moyen de paiement pour de nombreuses personnes. Nous leur souhaitons le meilleur et nous espérons que l’année prochaine tout le monde connaîtra cette entreprise.