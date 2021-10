BJ Novak dit que l’ambiance de cette star “vous rend sexuellement précaire”

Est-ce que Mindy Kaling sort avec BJ Novak ?

Les premières impressions ne durent généralement pas éternellement, c’est-à-dire à moins que vous ne soyez James bêche.

La star du bureau Bj novak a décrit de manière hilarante la présence inoubliable de James lors d’un match de “The Clubbies” sur Watch What Happens Live. Lorsque l’hôte Andy Cohen a demandé à BJ de choisir quelle star d’Office avait l'”aura la plus intimidante” entre l’acteur de Blacklist et Kathy bates au cours de la sept. 30 épisode, BJ a répondu sans hésiter.

“Ce doit être James Spader,” dit-il en riant. “C’est certainement une ambiance qui vous rend insécure sexuellement et spirituellement de la manière la plus impressionnante.”

Comme les téléspectateurs fidèles s’en souviennent peut-être, le personnage de James, Robert California, est intervenu pour remplacer temporairement le tristement célèbre Michael Scott après Steve Carellle départ de la saison sept, puis est devenu PDG de l’entreprise. Bien que James ne soit resté à bord de Dunder Mifflin qu’une seule saison, il a été révélé plus tard que sa course était en fait plus longue que ce que les créateurs avaient initialement prévu.

“James est venu à The Office pour jouer un rôle de deux scènes dans la finale de la saison sept”, producteur exécutif Paul Lieberstein, qui a joué Toby dans la série, a déclaré à Entertainment Weekly en 2012. “Il a instantanément apporté tellement de vie et d’intrigue au rôle que ces deux scènes sont devenues une saison.”