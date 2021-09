BJ Penn compare sa carrière et son héritage à ceux de Khabib

La légende du MMA et de l’UFC, BJ Penn, a parlé de l’héritage de Khabib en matière de poids léger. De l’avis de l’Hawaïen, Nurmagomedov s’est retiré trop tôt.

De nombreux fans considèrent Khabib comme le plus grand poids léger de tous les temps, se retirant 29-0. Nurmagomedov a également enregistré 13 victoires au sein de l’UFC. Cependant, la qualité des adversaires qu’il a affrontés pendant une grande partie de sa carrière a été remise en question. De plus, il ressort également qu’il n’avait que 3 défenses de ceinture.

BJ Penn a ouvert le débat sur ses réseaux sociaux, comparant sa carrière à celle de Nurmagomedov.

« J’aime regarder Khabib se battre. Je ne peux pas imaginer Khabib dire qu’il est n°1 de tous les temps en poids léger, car cela ne me semble pas être son style. Je vais donner mon avis sur ce que je pense de la carrière de Khabib. Khabib, Benson et moi avons eu trois défenses de titre. Khabib et moi avons eu 3 finitions en 3 défenses du titre. J’ai terminé Joe Stevenson pour remporter la ceinture et Khabib l’a obtenue en battant Iaquinta par décision. C’est donc 4 arrivées pour moi, et 3 pour lui en combats de championnat.

Ce ne sont que des chiffres, pas importants dans un combat. J’ai l’impression que le champion a l’obligation envers le sport et ses camarades de s’assurer que le prochain champion du monde est le plus grand champion à entrer dans la cage. Je pense que Khabib s’est retiré trop tôt à cet égard. Il y a des combattants et il y a des athlètes. Tout ce que je voulais, c’était me battre, contre tout le monde. J’avais 25 ans et à mon apogée, j’ai grimpé à 170 livres et j’ai remporté la ceinture de Matt Hughes.

Je ne peux pas reprocher à Khabib de ne pas être venu combattre Usman pour la ceinture et d’avoir déclenché une plus grande conversation sur qui était le meilleur entre les deux combattants qui ont remporté les ceintures 170 et 155. Les combattants d’aujourd’hui deviennent célèbres et ils ne veulent pas perdre. . Je me battrai n’importe quand, jusqu’au jour de ma mort. Je suis allé au Japon et à Hawaï et j’ai combattu en K-1 et Rumble on the rock à 170, 185 et poids lourd. Après des années à combattre les meilleurs combattants et champions, je suis retourné à l’UFC pour prendre la ceinture des poids légers. Le reste appartient à l’histoire du MMA. Je ne sais pas qui est le plus grand poids léger de tous les temps. Je n’étais là que pour me battre.”