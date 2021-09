BJ Penn reproche à Khabib de n’avoir jamais affronté des gars plus gros que lui

Le Temple de la renommée de l’UFC, BJ Penn, continue d’être enflammé par les récentes remarques de Khabib Nurmagomedov.

Khabib a pris sa retraite invaincu après sa troisième défense du titre UFC. Pour beaucoup, cela suffit à faire de lui le meilleur poids léger de tous les temps. Penn n’est pas si convaincu que ce soit le cas. BJ s’est rendu sur son compte Instagram pour critiquer le fait que Nurmagomedov n’a jamais pris de risques pour monter dans la division.

De plus, Penn a avancé sa théorie. BJ pense que Khabib comptait beaucoup sur le fait d’être le plus grand homme au combat. Sans rabaisser son grappling, mais en soulignant qu’il n’a jamais affronté quelqu’un de plus lourd que lui.

“Comme Khabib a dit qu’il est le plus grand poids léger de tous les temps et que je suis numéro deux, beaucoup de gens m’ont demandé pourquoi Khabib n’a pas combattu Usman pour le titre des 170 livres, ou n’a pas concouru pour le titre de 170 comme Je l’ai fait plusieurs fois. À mon humble avis, c’est parce qu’il n’est ni compétent ni confiant dans son jiu jitsu.

Je pense que la raison pour laquelle Khabib n’a pas combattu Usman est qu’il ne connaît pas le jiu jitsu comme moi. Il n’est pas à l’aise de se battre dans le dos contre quelqu’un qui est plus grand et plus fort que lui, comme je l’ai fait plusieurs fois dans ma carrière. J’ai combattu à 170, 185 et poids lourds et à chaque combat, je devais me battre dans mon dos pour survivre et revenir et me battre plus fort si je voulais remporter la victoire.

C’est parce que ma ceinture noire de jiu jitsu

L’expérience et les combats dans ma division poids et senior pendant des années m’ont toujours préparé à cela. Le Gracie jiu jitsu et le jiu jitsu brésilien ne suffisent pas à eux seuls pour être un champion de l’UFC. Mais choisir un système de bjj reste le meilleur système de défense au monde. Surtout pour que le petit homme combatte le grand homme.

C’était juste une partie du jeu. Khabib dit que le jiu jitsu est facile et qu’il est le meilleur lutteur de tous les temps. Mais il n’a pas combattu de plus gros adversaires dans des divisions de poids plus importantes, car son style n’est pas prêt pour cela. Et c’est pour ça que le jiu jitsu a été créé, pour que le petit homme se défende contre le grand homme ! C’est des arts martiaux, c’est de la légitime défense !

”