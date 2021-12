BJD n’a pas de patron à Delhi, réduira le taux de pauvreté d’Odisha à 10 % en 5 ans : Odisha CM Naveen Patnaik

S’adressant aux travailleurs et aux dirigeants du parti le 25e jour de la fondation du BJD, Patnaik, dans une allocution virtuelle, a déclaré que le parti est responsable devant les habitants d’Odisha, qui ont fait du parti un mouvement social.



Affirmant que le Biju Janata Dal (BJD) n’a pas de « patron à Delhi », le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a déclaré dimanche que son parti continuerait à travailler pour les habitants de l’État et s’est engagé à réduire son taux de pauvreté à 10 pour cent. cent au cours des cinq prochaines années.

S’adressant aux travailleurs et aux dirigeants du parti le 25e jour de la fondation du BJD, Patnaik, dans une allocution virtuelle, a déclaré que le parti est responsable devant les habitants d’Odisha, qui ont fait du parti un mouvement social.

Attaquant les deux principaux partis nationaux d’opposition de l’État, le Congrès et le BJP, le ministre en chef a déclaré : « Nous (BJD) n’avons pas de patron à Delhi. Quoi que nous fassions, c’est pour les habitants d’Odisha, qui sont notre patron. « Derrière le succès de BJD se trouvait le rêve du peuple d’une Odisha prospère et forte. Le parti travaillera pour les 100 prochaines années avec le soutien de tous les résidents de l’État », a déclaré le président fondateur de la formation régionale.

Alors que le BJD se prépare aux élections rurales et urbaines du début de l’année prochaine, Patnaik a déclaré que le parti avait remporté le succès avec le soutien de la population d’Odisha.

« Né avec la vision du légendaire Biju Patnaik, le BJD est maintenant devenu un mouvement social. La fête est un symbole de la confiance et de la croyance de 4,5 millions d’habitants d’Odisha », a-t-il déclaré.

Affirmant que le BJD est le seul parti dont la popularité augmente chaque jour qui passe, il a déclaré que 1 crore des 4,5 crores d’Odisha sont ses membres.

Soulignant les succès de son gouvernement, le ministre en chef a déclaré qu’Odisha avait connu une vague de changements depuis 2000 et que le taux de pauvreté de l’État était passé de 63 % à 29 % et que plus de 80 lakhs avaient dépassé le seuil de pauvreté.

« Odisha créera l’histoire en réduisant encore le taux de pauvreté à 10 % au cours des cinq prochaines années. Notre gouvernement prendra toutes les mesures pour atteindre cet objectif », a-t-il déclaré.

Patnaik a déclaré qu’en termes de production de céréales vivrières, Odisha est devenu le troisième du pays en étant principalement un acheteur d’autres États.

Accordant du crédit aux agriculteurs pour une production agricole exceptionnelle et assurant la sécurité alimentaire d’Odisha, il a déclaré que cela reflétait l’engagement du gouvernement de l’État à étendre les installations d’irrigation.

Il a déclaré que le BJD, qui est au pouvoir dans l’État depuis 2000, a réussi à gérer des catastrophes naturelles comme les cyclones.

« Odisha dirige le pays dans la gestion des catastrophes et a même été félicité par les Nations Unies et Niti Ayog, entre autres, pour son travail exemplaire », a déclaré le ministre en chef.

Notant que le bien-être des femmes, des SC, des ST et des OBC est la priorité de son gouvernement, il a déclaré : « Odisha accorde une réserve de 50 % aux femmes lors des élections du panchayat et des organes civiques. Plus de 70 femmes lakh ont été autonomisées grâce à Mission Shakti. Le ministre en chef a déclaré que pendant la situation actuelle de pandémie de COVID-19, Odisha a reçu des investissements d’une valeur de Rs 4 lakh crore, ce qui est le plus élevé du pays.

« Cela a ouvert de nouvelles opportunités d’emploi pour des centaines de milliers de jeunes », a-t-il déclaré.

Soulignant le rôle des 5T (transparence, technologie, travail d’équipe, temps et transformation) de son gouvernement, Patnaik a déclaré que cette formule propulse chaque secteur, de l’éducation à l’agriculture, vers de nouveaux sommets.

La journée a été marquée par des célébrations au niveau des districts et des îlots. Les hauts dirigeants du parti et les membres des ailes des femmes, des jeunes et des étudiants ont participé à des fonctions dans diverses villes.

Les présidents de panchayat, les coordonnateurs de bloc, les coordonnateurs de zone, les membres du comité de zone et les membres du comité du panchayat ont également assisté aux événements.

Le parti, du nom de l’ancien ministre en chef Biju Patnaik, a été fondé le 26 décembre 1997.

