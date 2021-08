Bjerregaard et Tarrío, chacun à leur manière, font irruption et étonnent

Lucas Bjerregaard lors de la deuxième journée du Hero Open. © Golffile | Thos Caffrey

Le deuxième jour de Héros ouvert n’a pas pu conclure en raison d’une suspension prématurée et prolongée du jeu, causée par un orage électrique intempestif qui s’est produit aujourd’hui le Fairmont St. Andrews. Cependant, à Lucas Bjerregaard (-15 ans) lui a laissé le temps de finir et de signer une carte de 62 coups, dix de moins dans la journée pour revenir diriger un tournoi de golf. C’est drôle le danois…

Bjerregaard a culminé lors du match WGC Matc 2019, où il a terminé quatrième et s’est installé dans le top 50 mondial. À l’époque, comme il l’avait fait auparavant, son nom a même été mélangé sur la liste des futuribles de l’équipe européenne Ryder. Cependant, à partir de ce moment-là, sa carrière a commencé sur une pente, d’abord avec une pente douce, mais de plus en plus raide (en 2020, il a raté quinze coupes en 18 tournois).

Il n’y a jamais une cause unique à un tel drame, mais il faut se rappeler qu’il a essayé de se tailler une place sur le PGA Tour et que l’aventure américaine s’est avérée un désastre pour lui. Puis, comme cela arrive souvent, lorsqu’il a voulu renverser sa caution, sa caution était épuisée et tout était déjà trouble (malaise, blessures, mauvais sentiments, troubles psychiques). Il ne faisait pas non plus beaucoup mieux en 2021 et c’est pourquoi il est curieux que cette semaine encore, il ait pu signer la meilleure carte de sa carrière sur le circuit européen. Il n’avait jamais livré de 62. Il a récolté quelque 63 cartes frappées, mais pas de 62, également obtenues sur un par 72, dix de moins dans la journée. Il l’a fait sur un terrain généreux où le bon jeu est généralement généreusement récompensé, il est vrai, mais pas non plus dans des conditions nickelées, car le vent ne cesse de souffler sur la route écossaise.

Bjerregaard est déjà une vieille connaissance pour les amateurs de golf, mais le joueur nordique n’a même pas encore 30 ans (il le fera dans une semaine), il a donc tout le temps de refaire surface et de trébucher encore quelques fois, comme il fait presque loi de la vie dans le cirque de golf orageux et impénétrable.

Le Danois est le leader et continuera de l’être à la fin de la deuxième journée demain, avant d’affronter la troisième. A deux coups du Danois, il est sur la table Colline de Callum (-13) trois arrivent Justin Walters Oui Santiago Tarrio (-12). Le Galicien, voyez-vous d’où il est de la même génération que Bjerregaard (ils font neuf mois), n’a aucun complexe à se hisser aussi en tête du classement dans une citation du tournée européenne, comme il l’a fait à maintes reprises cette année dans le Challenge, mais c’est encore son huitième tournoi sur le circuit européen, il vaudrait donc mieux ne pas perdre avec lui la capacité d’étonnement si tôt, car tout n’est pas facile. fait.

Aujourd’hui, il lui était difficile de démarrer la machine à birdie, mais il a réussi à rester calme et patient pendant le premier tiers du tour, enchaînant les paires et attendant son heure. Au final, il a bouclé une manche de 65 coups et sans bogeys. Encore une fois, comme tant d’autres en cette saison, de grands mots. Il peut et doit être digne de confiance.

Il vient aussi très fort Edouard de la Riva (-9), qui a encore quatre trous pour terminer le deuxième tour et qui pourrait encore se rapprocher un peu de la tête. La même chose devrait essayer de faire Alvaro Quiros (-6), également avec quatre trous à jouer. De plus, ils ont déjà confirmé leur présence le week-end Adrien Otaegui (-7), Jorge Campillo (-2), Alejandro Cañizares (-1) et Carlos Pigem (-1).

