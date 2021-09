Bjorn encore : La technologie de concert numérique Abba Voyage est-elle l’avenir de la musique live ?

Oh la la! Abba est de retour, mais pas comme vous ne l’avez jamais vu auparavant.

Cela fait quarante ans que le quatuor suédois, responsable de certaines des chansons les plus reconnaissables de l’histoire de la musique pop, a sorti de la nouvelle musique pour la dernière fois. Mais Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad sont de retour avec de nouveaux morceaux – un nouvel album, Abba Voyages, qui sortira en novembre 2021 – et, plus excitant, de nouveaux concerts.

Sauf qu’Abba eux-mêmes ne seront pas présents aux spectacles, qui doivent avoir lieu à Londres à partir de mai 2022. Au lieu de cela, ils seront là sous forme numérique – et vieillis pour apparaître à quel point ils étaient au sommet de leurs pouvoirs. vers la fin des années 1970.

Faisant équipe avec Industrial Light and Magic (ILM) de George Lucas, les spectacles d’Abba Voyage verront le groupe se produire en direct nuit après nuit, après avoir eu une performance (chorégraphiée par Wayne McGregor, artiste résident au Royal Ballet de Londres) enregistrée en 3D dans devant 160 caméras par une équipe de motion capture. Ces images ont été réalisées par Baillie Walsh et produites par Johan Renck (qui a travaillé sur la superbe émission télévisée de Tchernobyl) et Svana Gisla, qui a fait équipe avec Renck sur les vidéos promotionnelles du dernier disque de David Bowie, Blackstar. Le talent derrière la caméra est donc tout aussi étonnant que devant elle.

(Crédit image : ABBA)

Ces enregistrements ont ensuite été remis à près de 1 000 artistes numériques dans quatre des studios mondiaux d’ILM, qui ont utilisé des images d’archives pour prendre les scans du groupe et remonter les années, prêts pour une performance qui donnera l’illusion que le groupe du Les années 70 ont été téléportées dans les années 2020 rugissantes.

« Nous naviguons vraiment dans des eaux inconnues. Avec l’aide de nous-mêmes plus jeunes, nous voyageons dans le futur », a déclaré Benny Andersson au Guardian.

La prochaine génération de spectacle vivant

Ce n’est pas la première fois que nous voyons des représentations numériques d’artistes très appréciés. Vous vous souvenez de la résurrection numérique surprise de Tupac au festival Coachella 2012 ? Ce fut le début d’une toute nouvelle industrie pour les performances holographiques, avec des stars décédées depuis longtemps revenant sur les scènes du monde entier. Et bien qu’il ne s’agisse pas d’une technologie identique à celle utilisée par Abba (qui semble être une forme de projection 2D avancée donnant l’apparence de la profondeur), c’est conceptuellement la même.

David Nussbaum, PDG de PORTL, une entreprise de télécommunications qui utilise une technologie de projection de type hologramme pour diffuser des apparences grandeur nature d’individus en temps réel partout dans le monde, a travaillé sur de nombreux concerts d’hologrammes tout au long de sa carrière.

“Nous ramènerions beaucoup de morts pour qu’ils se produisent à titre posthume dans des villes à guichets fermés à travers le pays et dans le monde”, a-t-il déclaré à TechRadar. Nussbaum a travaillé sur des performances live d’artistes disparus comme Jackie Wilson, Billie Holiday ou encore Whitney Houston (pour un duo avec la très vivante Christina Aguilera, pour un épisode de la version américaine de The Voice qui n’a jamais été diffusé).

Bien que de tels concerts aient principalement été utilisés pour ramener des artistes décédés, Nussbaum prévoit que ce n’est que le début d’utilisations créatives consistant à amener les vivants et les morts dans de nouveaux lieux de représentation – et à les préserver pour que les âges futurs puissent en profiter.

“Vous pouvez appuyer sur le bouton d’enregistrement sur n’importe laquelle de ces performances et créer des juke-box hologrammes”, avance Nussbaum.

« Imaginez aller au Rock and Roll Hall of Fame ou à l’un de ces artistes Hall of Fame et au lieu de voir une photo sur un mur, une plaque ou une statue, voir l’artiste jouer la musique pour laquelle il a été rendu célèbre . Imaginez interagir avec eux, leur parler, les faire répondre. Je crois que les gens sont plus excités par l’interaction physique, les gros plans, les expériences et presque le fait d’avoir ce VIP pour partager le même espace que ceux-ci que ces incroyables interprètes “

La technologie PORTL de Nussbaum, bien que principalement envisagée pour un usage professionnel, pourrait être appliquée de la même manière à l’espace de performance.

Son apparence en forme de boîte offre « 25 000 lumens de lumière intérieure blanche super brillante, tous projetés sur une seule zone de projection où une image de résolution 4k est révélée, le contenu. Cela fonctionne dans presque toutes les formes de lumière », décrit Nussbaum.

« Vous pouvez pré-enregistrer n’importe quel contenu et le lire. C’est super pour la publicité, c’est super pour les conventions et tout ça. C’est l’évolution du téléphone portable, c’est l’évolution des hologrammes. Nous serions en mesure de vous téléporter en temps réel pour interagir avec n’importe quelle personne dans n’importe quel lieu, dans le monde entier sur un coup de tête.

Est-ce que ce sera bien?

À moins que vous n’ayez facilement accès à une machine à remonter le temps, vous ne pourrez pas retourner à l’apogée d’Abba à la fin des années 70 et les voir dans toute leur pompe pop et leur gloire glam. Donc, c’est vraiment aussi bon que ça va l’être.

Et tous les signes indiquent qu’il s’agit d’une entreprise vraiment bien pensée pour le groupe et d’une expérience spéciale pour sa légion de fans. Du soin apporté à la capture de mouvement, au fait qu’elle se déroule dans une arène spécialement conçue pour présenter au mieux la technologie d’une manière flatteuse et convaincante, cela suggère que nous pourrions vivre le moment de notre vie au spectacles.

Abba Voyage a un avantage qui manquait à tous les précédents réveils et résurrections alimentés par la technologie – tous les membres d’Abba sont bien vivants. Ainsi, non seulement les concepteurs du spectacle disposent d’images d’archives classiques sur lesquelles baser leurs performances, mais ils ont également pu travailler aux côtés du groupe eux-mêmes, capturant les manières et les mouvements exactement avant d’appliquer une couche de peinture vieillissante au quatuor. De plus, ce n’est pas nécessairement un spectacle de karaoké non plus – les quatre membres sont de retour en studio, posant de nouveaux enregistrements et voix des succès classiques. C’est peut-être un spectacle préenregistré, mais au moins c’est un spectacle qui n’aura jamais été entendu avant la soirée d’ouverture.

(Crédit image : ABBA)

Le prix le plus attrayant est peut-être le prix – avec les Abbatars numériques qui se produisent cinq fois par semaine (parfois avec deux représentations par jour), les prix des billets ont pu rester relativement bas, les moins chers commençant à seulement 21 £ par personne. Jouer demande un grand effort physique, en particulier pour les stars plus âgées, mais la technologie Abba Voyage signifie que le groupe peut « jouer » nuit après nuit sans s’épuiser, permettant ainsi plus de spectacles et des billets moins chers.

“Je pense que ce sera une chose courante que les gens feront”, dit Nussbaum, “au lieu de sauter d’un avion, de passer six ou sept heures dans les airs, de s’enregistrer dans un hôtel.

«Ce sera ce que les gens préfèrent. Cela leur fait non seulement économiser de l’argent et du temps, mais cela sauve la Terre. J’ai vu au cours des 18 derniers mois des entreprises non seulement économiser des millions, voire des milliards de dollars en voyages aériens, mais leur empreinte carbone était pratiquement nulle.

À l’ère post-covid, cela pourrait être un aperçu d’un avenir potentiel de tournées pour les groupes – enregistrez une émission de capture de mouvement et envoyez les fichiers numériques à diffuser partout dans le monde, des plus grandes arènes aux théâtres cachés. Il ne capturera peut-être jamais l’expérience complète d’une star en sueur et dans la chair qui chante de tout son cœur et toute la spontanéité potentielle qui l’accompagne. Mais pour les groupes qui entrent dans leur crépuscule, les chansons continueront de jouer longtemps après que leurs dernières notes aient été chantées.