Bjorn Thorsrud, producteur de rock bien-aimé, décédé à 58 ans

Le producteur de musique Bjorn Thorsrud est décédé. Thorsrud est décédé fin octobre à l’âge de 58 ans, a annoncé le 20 octobre le groupe de rock alternatif Smashing Pumpkins, avec qui Thorsrud travaillait en étroite collaboration. La cause du décès de Thorsrud n’a pas encore été divulguée et sa famille n’a pas encore publié de déclaration. .

Les Smashing Pumpkins ont partagé la nouvelle du décès de Thorsrud sur Instagram, où le groupe a partagé une photo de Thorsrud travaillant « au Pumpkinland original ». Le groupe s’est dit « attristé par le décès soudain de son ami Bjorn Thorsrud ». Les Smashing Pumpkins ont noté que le producteur de musique « a travaillé avec le groupe pendant de nombreuses années, d’Adore à l’Océanie, en tant que producteur et ingénieur » et a encouragé leurs abonnés à « veuillez vous joindre à SP pour présenter vos condoléances à ses amis et à sa famille. Nous allons manquer toi, Bjorn. »

Thorsrud était un nom bien connu dans l’industrie de la musique, servant en tant que producteur de musique, programmeur et ingénieur du son tout au long de sa carrière de plusieurs décennies. Après avoir travaillé pour la Taj-Motown Record Company, Thorsrud a créé son propre label, Tri Records. Il était peut-être mieux connu pour son travail avec Smashing Pumpkins, ayant conçu, mixé ou contribué à la production ou à la programmation de chacun des albums du groupe depuis Adore en 1998. Tout au long de sa carrière, Thorsrud a travaillé avec un certain nombre de grands artistes, dont Billy Corgan, David Coverdale, The Dandy Warhols, Bruce Dickinson, Marianne Faithfull, The Frogs, Monster Magnet, Sleeping at Last, The Smashing Pumpkins, Asphalt Socialites, Whitesnake et Zwan, parmi tant d’autres.

Au milieu de l’annonce de son décès, de nombreux acteurs de l’industrie de la musique et ceux qui connaissaient Thorsrud se sont tournés de près vers les médias sociaux pour lui rendre hommage. Le chanteur de rock David Coverdale, avec qui Throsud a travaillé depuis les premières sessions de son album de 1989 Slip of the Tongue, a déclaré qu’il « aimait et respectait » le producteur tout en adressant ses « sincères condoléances à sa famille et à ses amis ». La musicienne et réalisatrice Linda Strawberry a également réagi au décès de Throsud, l’appelant son « acolyte pendant tant d’années » alors qu’elle réfléchissait à leurs « nombreuses aventures de la vie ensemble ». Strawberry, qui a été « l’assistant ingénieur, compagnon de voyage, artiste » de Throsud, s’est souvenu du producteur comme d’un « professeur, ami, confident et membre de ma famille », ajoutant qu' »il m’a toujours donné un endroit sûr pour atterrir… C’était un ingénieur et producteur de génie. Il ressentait les choses très profondément. «

Les fans des artistes avec lesquels Thorsrud a travaillé en étroite ont également partagé des souvenirs avec Thorsrud, avec une personne écrivant, « tellement désolé d’entendre. Il a fait un travail incroyable. Les pensées vont à sa famille et à ses amis. » Une autre personne a commenté : « Tellement triste d’apprendre cette nouvelle. Son travail incroyable vivra ! RIP Bjorn. »