Björn Ulvaeus d’ABBA discute des “ points Nul ” de l’Eurovision britannique pour “ Waterloo ”

Björn Ulvaeus de ABBA a parlé pour la première fois de son point de vue selon lequel le Royaume-Uni aurait pu délibérément ne donner aucun vote à son succès révolutionnaire «Waterloo» au Concours Eurovision de la chanson de 1974.

Le groupe suédois célèbre sa percée internationale en remportant le concours, qui a eu lieu au Royaume-Uni – mais pas avec l’aide de leurs hôtes, selon Ulvaeus. S’adressant au correspondant de divertissement de la BBC Colin Paterson sur BBC Breakfast, il a révélé qu’il pensait que le jury de vote britannique avait peut-être décidé de donner à «Waterloo» le célèbre refus de l’Eurovision de «points nuls» car il considérait l’entrée suédoise comme la plus grande menace pour le sien, «Long Live Love» d’Olivia Newton-John.

«Cela aurait certainement pu l’être», a déclaré Ulvaeus. «Parce que les Britanniques ont été les premiers à nous embrasser après avoir gagné, le jury aurait donc pu être aussi rusé que cela – [it’s] très probablement en fait. Parce que c’est un peu étrange, ils nous donneraient zéro point. On dirait qu’ils essayaient de faire quelque chose de rusé.

En fin de compte, «Waterloo» a confortablement remporté le concours de toute façon, remportant un total de 24 points des jurys collectifs internationaux. L’entrée italienne, “Si” de Gigliola Cinquetti, est arrivée deuxième, avec “I See A Star” de Mouth & MacNeal venant troisième pour la Hollande. “Long Live Love” de Newton-John est arrivé dans un quatrième égal relativement éloigné, à égalité avec les entrées du Luxembourg et de Monaco.

Ulvaueus a ajouté que Anni-Frid Lyngstad d’ABBA avait discuté des événements avec Newton-John. «Frida est une bonne amie d’Olivia. Elle dit qu’Olivia savait que nous gagnerions », a-t-il déclaré. «Nous avons certainement parlé cette nuit-là, mais je ne me souviens pas de cela, c’était un tel chaos que je ne me souviens guère de rien d’autre que de me réveiller le lendemain et de nous retrouver soudainement partout dans le monde. [We had] passé du jour au lendemain de ce groupe suédois obscur à la renommée mondiale… tellement irréel.

