BJP et Shiv Sena parlent d’amitié avant le grand déménagement d’extension du cabinet de Modi

Il est rapporté que Shiv Sena pourrait être inclus dans le cabinet en gardant à l’esprit les élections générales de 2024.

Depuis la formation de Maha Vikas Aghadi, une coalition de partis aux vues différentes – Shiv Sena, Congrès et NCP – les rumeurs courent sur une éventuelle réunion de Shiv Sena et du BJP. Le Shiv Sena et le BJP s’envoient de temps en temps des contacts par le biais de déclarations publiques. Dans une autre remarque de ce type, le chef de l’opposition et ancien CM Devendra Fadnavis a déclaré hier que Shiv Sena n’est pas un ennemi du BJP.

La déclaration est également intervenue au milieu des pourparlers sur une éventuelle expansion du cabinet du gouvernement Modi. Il est rapporté que Shiv Sena pourrait être inclus dans le cabinet en gardant à l’esprit les élections générales de 2024 et cette décision pourrait avoir des répercussions sur la stabilité du gouvernement MVA dans le Maharashtra.

Réagissant à une question de rapprochement des deux à l’avenir, Fadnavis a déclaré qu’une décision serait prise en temps voulu. Il a déclaré que Shiv Sena était l’ami du BJP et qu’il s’était allié au Congrès lorsqu’il a quitté le BJP. « Il n’y a pas de si et de mais en politique. Les décisions sont prises en fonction des situations dominantes », a déclaré Fadnavis au sujet de la possibilité de retrouvailles.

#REGARDER | “… Il pourrait y avoir des différences avec Shiv Sena, mais nous ne sommes pas des ennemis”, a déclaré hier le leader du BJP et ancien CM du Maharashtra Devendra Fadnavis à Mumbai pic.twitter.com/3ROY1BRBid – ANI (@ANI) 5 juillet 2021

Réagissant à la déclaration de Fadnavis, le député de Shiv Sena, Sanjay Raut, a déclaré que le chemin politique du BJP et de Shiv Sena peut être différent mais que leur amitié est intacte. « Nous ne sommes pas l’Inde-Pakistan. Regardez Aamir Khan et Kiran Rao, c’est comme eux. Nos voies politiques (Shiv Sena, BJP) sont différentes mais l’amitié restera intacte », a déclaré Sanjay Raut.

Alors que le PCN et le Congrès ont affirmé que le gouvernement MVA achèverait son mandat de cinq ans, les remarques belliqueuses des dirigeants du Congrès ont indiqué une tension possible entre les liens.

Les spéculations se sont multipliées après que CM Uddhav Thackeray a eu une réunion en tête-à-tête avec le Premier ministre Narendra Modi à New Delhi le mois dernier. Le BJP et Shiv Sena ont maintenu qu’il n’y avait rien de mal à ce que Thackeray rencontre Modi séparément à côté de la délégation qui est allée rencontrer le Premier ministre sur une série de questions, y compris la réservation de Maratha.

Plus tôt la semaine dernière, le supremo du PCN Sharad Pawar a tenu une réunion avec CM Thackeray avant la session d’assemblée de deux jours qui commence aujourd’hui.

