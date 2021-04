«BJP gagnant le Bengale»: Malviya publie l’audio du Prashant Kishor Clubhouse pour affirmer que TMC a concédé sa défaite; le stratège du sondage clarifie

Prashant Kishor a déclaré que le BJP aura du mal à franchir le chiffre à deux chiffres au Bengale occidental.

Le stratège politique du Congrès de Trinamool dirigé par Mamata Banerjee, Prashant Kishor, aurait concédé dans de prétendus clips audio du Clubhouse que le BJP avait le dessus dans une enquête interne du Congrès de Trinamool. «S’il y a un vote, c’est au nom de Modi. S’il y a un vote, c’est au nom d’être hindou. Polarisation, Modi, hindi, SC – ce sont les facteurs… Modi est populaire ici, plus d’un crore de vote en hindi est là, il y a 27% de Dalit, et ils sont unis avec le BJP… Nous avons fait une enquête demandant qui le peuple votera et qui formera un gouvernement. Le BJP intervient principalement en réponse à la question de savoir qui formera le gouvernement dans notre enquête (TMC) », peut-on entendre Prashant Kishor dans le clip audio publié par Amit Malviya du BJP.

Dans une discussion publique sur le Club House, le stratège électoral de Mamata Banerjee admet que même dans les sondages internes de TMC, BJP est en train de gagner. Le vote est pour Modi, la polarisation est une réalité, les SC (27% de la population de la BM), Matuas votent tous pour le BJP! Le BJP a des cadres sur le terrain. pic.twitter.com/3ToYuvWfRm – Amit Malviya (@amitmalviya) 10 avril 2021

Prashant Kishor a également été entendu dire que que ce soit au Congrès, à gauche ou à Mamata Banerjee, ils avaient essayé d’obtenir des votes musulmans. «Le problème majeur que nous devons accepter est que depuis 20 ans, il y a eu un effort flagrant et tout a été fait pour apaiser les minorités. Si vous voyez le Bengale, la politique ici peut être résumée en une seule ligne – un parti formera un gouvernement que les musulmans voteront. Tout l’écosystème politique, qu’il soit du Congrès, de la Gauche ou de Didi, leur stratégie avait été de capter les votes musulmans », a-t-il déclaré.

Un autre aveu franc du stratège électoral de Mamata Banerjee – tout ce que la gauche, le Congrès et l’écosystème du TMC ont fait au cours des 20 dernières années est l’apaisement des musulmans. Implication? Il en a résulté un ressentiment sur le terrain. Les orateurs n’avaient pas réalisé que le chat était public! pic.twitter.com/2kyLsQXYyi – Amit Malviya (@amitmalviya) 10 avril 2021

Le chef du BJP, Amit Malviya, a partagé ces clips sur sa chronologie Twitter à laquelle Prashant Kishor a réagi en défiant le parti safran de publier l’intégralité de l’audio.

«Heureux que BJP prenne plus au sérieux ma discussion de club que les paroles de ses dirigeants. Sur l’utilisation sélective d’une partie de la conversation, exhortez-les à libérer une conversation complète », a déclaré Kishor après que le co-responsable du BJP au Bengale occidental, Amit Malviya, ait partagé les prétendus clips audio sur Twitter.

Je suis heureux que BJP prenne mon chat plus au sérieux que les paroles de leurs propres dirigeants! ???? Ils devraient faire preuve de courage et partager le chat complet au lieu de s’exciter avec l’utilisation sélective de certaines parties de celui-ci. Je l’ai déjà dit et répété à nouveau – BJP ne passera pas à CROSS 100 en WB. Période. – Prashant Kishor (@PrashantKishor) 10 avril 2021

Cependant, Prashant Kishor a soutenu que le BJP aura du mal à franchir le chiffre à deux chiffres au Bengale occidental.

Prashant aurait également accepté dans l’audio du Clubhouse que Modi est tout aussi populaire que Mamata Banerjee au Bengale occidental. Le BJP tente de tirer profit des clips audio alors que le Bengale occidental vote aujourd’hui dans la quatrième phase des sondages. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

