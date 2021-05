BJP West Bengal News Today, BJP West Bengal News, BJP Bengal: deux députés du parti démissionnent de l’Assemblée du Bengale, avec un total de 75

Nisith Pramanik a été élu à l’assemblée du Bengale du siège de Dinhata.

Dernières nouvelles du BJP au Bengale occidental: 10 jours seulement après avoir remporté un record de 77 sièges à l’Assemblée du Bengale occidental, qui compte 294 membres, son nombre est tombé à 75 sièges avec deux de ses membres élus démissionnant de leur poste de députés. Notamment, le BJP a envoyé quatre députés en poste dans les sondages du Bengale occidental, parmi lesquels le ministre de l’Union Babul Supriyo, Locket Chatterjee, Jagannath Sarkar et Nisith Pramanik. Alors que Supriyo et Chatterjee avaient perdu l’élection, Sarkar et Pramanik avaient réussi à gagner les sondages de l’assemblée.

Jagannath Sarkar et Nisith Pramanik ont ​​été élus à l’assemblée du Bengale depuis les sièges de Santipur et Dinhata respectivement. Puisqu’un leader ne peut pas occuper deux postes constitutionnels simultanément, il a la possibilité de démissionner du Parlement ou de l’Assemblée. Les deux députés ont donc démissionné aujourd’hui de leurs sièges respectifs et ont remis leur démission au président du Bengale occidental, Biman Banerjee.

«Compte tenu des règles constitutionnelles, aujourd’hui, j’ai rencontré le président de l’Assemblée législative du Bengale occidental et compte tenu de ma démission de membre de l’Assemblée parlementaire de Dinhata, Coochbehar. Je continuerai mon service et mon soutien ferme au peuple en tant que député comme je le faisais », a déclaré Pramanik dans un tweet.

Compte tenu des règles constitutionnelles, aujourd’hui, a rencontré le président de l’Assemblée législative du Bengale occidental et compte tenu de ma démission de membre de l’Assemblée législative de Dinhata, Coochbehar. Je continuerai mon service et mon soutien ferme au peuple en tant que député comme je le faisais. pic.twitter.com/jD4auWgW57 – Nisith Pramanik (@NisithPramanik) 12 mai 2021

Rappelons que seuls 292 sièges sur 294 au total sont allés aux urnes au Bengale. Les élections à deux sièges ont été annulées suite au décès des candidats. D’un autre côté, le défunt dirigeant du TMC, Kajal Sinha, qui a succombé au COVID-19, avait remporté le siège de l’assemblée de Khardaha une semaine avant la déclaration du résultat. Les deux membres élus démissionnant de leurs sièges, la Commission électorale devra organiser des scrutins sur les cinq sièges. Si le TMC parvient à remporter les cinq sièges, son total atteindra 218 dans l’assemblée actuelle, beaucoup plus proche des 221 comme le souhaite Mamata Banerjee.

Alors que le TMC a remporté 213 sièges, l’alliance Congrès-Gauche-ISF n’a pas réussi à ouvrir leur compte car ils ont été complètement déroutés dans les sondages. C’était la première fois depuis l’indépendance que la gauche ne réussissait même pas à remporter un seul siège au Bengale occidental. Les scrutins partiels seront également l’occasion pour la gauche de marquer son retour à l’Assemblée du Bengale occidental. La CE n’a pas encore annoncé la date des scrutins partiels.

