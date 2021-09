Blabbermouth.Net lance une gamme de produits dérivés ; Une partie des recettes pour soutenir Roadie Relief

28 septembre 2021

Pour marquer son 20e anniversaire, BLABBERMOUTH.NET lance une gamme de produits de marque, et pour célébrer, pour un temps limité, les t-shirts pour hommes et femmes sont à 20 $.

De plus, pour soutenir ces équipes de route infatigables qui nous proposent des spectacles et des événements en direct, la pierre angulaire du métal, une partie des bénéfices sera reversée à Roadie Relief jusqu’au 30 décembre 2021. BLABBERMOUTH.NET est fier de soutenir les efforts continus du groupe pour aider les roadies et les équipages, qui sont durement touchés par l’annulation de spectacles, de tournées et d’événements en direct en raison de la pandémie et de la reprise en cours.

Une gamme complète de marchandises est disponible sur BlabbermouthMerchandise.com.

Mots clés:

métallisé

Publié dans:

Nouvelles

