Blac China dit que les images prouvent qu’il n’y a aucun mal sur le corps de bébé papa Rob

. Image Blac China et bébé papa Rob Kardashian

*Si vous n’avez pas déjà entendu, Rob Kardashian et Kylie Jenner est allé après Blac Chyna avec un procès. Ouais c’est arrivé. Mais plus récemment, Blac Chyna dit qu’elle a la preuve que les choses ne se sont pas passées comme elles l’avaient dit.

Depuis que Rob Kardashian et sa sœur, le magnat de la mondaine et des cosmétiques, Kylie Jenner a affirmé qu’une Blac Chyna en état d’ébriété (de son vrai nom : Angela White) avait sorti une arme à feu après avoir brandi un poteau en métal de 6 pieds à Rob en 2017, Blac Chyna est prête à la blanchir Nom. Mais, a-t-elle suffisamment de preuves pour le faire ? Ou y a-t-il autre chose qui se prépare. Soyez le juge.

Alors écoutez, selon theJasmineBrand, Radar Online a fait des reportages d’enquête et a trouvé des documents détaillant le scoop.

Il s’avère qu’il existe des images inédites de « L’incroyable famille Kardashian » qui, selon Blac Chyna et ses avocats, soutiendront le contre-argument de BC. TheJasmineBrand a également rapporté que les avocats de Chyna avaient eu accès au clip toujours éclairant.

La vidéo montrerait que Rob n’avait aucune blessure “n’importe où sur son corps”.

Aucune blessure sur son corps ? Partout? Cela signifie-t-il que c’est une vidéo classée X ? Et qu’est-ce que cela a à voir avec le fait de pointer une arme à feu et de manier une canne ? Manque-t-on quelque chose ? Il doit y avoir plus à cela…

Il y a plus à cela. Rob et Kylie ont dit que c’était une attaque…

Mais, en allant de l’avant, Blac Chyna a également déclaré que ce que le père de son bébé et sa sœur ont affirmé n’était évidemment pas vrai puisque Rob a dit aux enquêteurs qu’elle (Blac Chyna) ne l’avait jamais blessé. De plus, Blac China explique que si ce qu’ils ont dit était vrai, la famille n’en aurait-elle pas parlé lors des audiences sur la garde des enfants ? Rien de tout cela n’est jamais arrivé, a-t-elle dit.

De plus, theJasmineBrand dit que les avocats de Chyna disent que tout était disproportionné, que Blac Chyna ne faisait que flirter avec Rob et tenir l’arme de manière non menaçante. À la lumière de la vidéo, Blac China souhaite que le juge rejette l’affaire.