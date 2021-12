Blac Chyna aurait retenu une femme en otage dans une chambre d’hôtel

La police de Sacramento enquête Blac Chyna après avoir prétendument retenu une femme en otage dans sa chambre d’hôtel lors d’une fête « alimentée par la drogue ».

Selon The Sun, Chyna a invité un groupe de personnes à une after dans sa chambre du Sheraton Grand Hotel le mois dernier. Le rassemblement « alimenté par la drogue » serait devenu incontrôlable et aurait conduit Chyna à agresser verbalement un participant.

Le Sun a obtenu une vidéo de l’incident allégué, qui montre une femme incroyablement affligée se précipitant hors de la chambre d’hôtel :

#BlacChyna aurait détenu une femme contre son gré lors d’une fête alimentée par la drogue. Elle fait actuellement l’objet d’une enquête policière pic.twitter.com/CmoTGcab4r – Dee Rob 🌻 (@Yesthatsdee_) 9 décembre 2021

L’amie de la femme Ron Knighton a filmé la vidéo et a parlé au Sun au sujet de l’incident allégué, disant au média qu’ils avaient été invités dans la chambre d’hôtel du mannequin après qu’elle ait organisé une soirée Black Friday à proximité.

« Tout le monde s’amusait ; les boissons coulaient à flot et l’énergie dans la suite était vraiment bonne », a déclaré Knighton. « Soudain, sortie de nulle part, Chyna vient de crier à mon ami de » la fermer » ou elle nous battrait les deux culs. «

« L’ambiance a immédiatement changé, alors à ce moment-là, nous avons pensé qu’il valait mieux partir – mais quand je suis sorti, elle a fermé la porte derrière moi et a gardé mon ami dans la pièce », a-t-il poursuivi.

Knighton aurait attendu dans le couloir pendant 20 minutes avant que d’autres ne frappent à la porte, incitant Chyna à ouvrir la porte.

La femme fait irruption par la porte de la chambre d’hôtel après avoir entendu Knighton lui dire de sortir, et on peut la voir pleurer dans le couloir et dans l’ascenseur.

« Ce n’est pas de ta faute. Elle est droguée à la cocaïne et folle », peut-on entendre Knighton dire à son ami, disant également à Chyna : « Vous n’allez pas me manquer de respect et garder mon ami dans la pièce… Ce n’est pas du tout vrai.

Knighton a déclaré au Sun que Chyna « ne la laisserait pas partir même si mon amie pleurait et criait – elle était une brute totale », ajoutant: « Je ne sais pas ce qu’elle essayait de réaliser mais c’était juste embarrassant et une fin de nuit très inquiétante.

Un porte-parole du département de police de Sacramento a confirmé au Sun avoir été informé d’une perturbation à l’hôtel le 27 novembre.

« Un différend entre deux parties est survenu et l’incident a été résolu sur place par les personnes impliquées. Aucun blessé n’a été signalé », a déclaré le porte-parole. « Le département enquête activement sur les circonstances entourant l’incident et l’enquête reste active. »

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com