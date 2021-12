Blac Chyna dénonce Khloe Kardashian sur l’obsession présumée de la vie sexuelle de frère Rob

La bataille juridique de Blac Chyna avec la famille Kardashian semble être sans fin. Maintenant, Chyna fait des réclamations sauvages contre Khloe Kardashian. Chyna a affirmé que la star de L’incroyable famille Kardashian était obsédée par sa sexualité et qu’elle avait fait des commentaires sur la vie sexuelle de son frère Rob Kardashian. Alors que Chyna et Rob, qui partagent leur fille Dream, se sont séparés en 2017, elle est impliquée dans un procès contre les Kardashian depuis des années. Elle a poursuivi Khloe, Kim Kardashian, Kris Jenner et Kylie Jenner en 2017 et a allégué qu’ils avaient saboté son contrat avec E! réseau.

Selon Radar Online, l’équipe juridique de Khloe a demandé à Chyna de partager des documents financiers liés à ses revenus OnlyFans. L’équipe a demandé les documents car Chyna a affirmé que sa carrière avait été affectée par l’annulation d’E! spectacle, Rob & Chyna. Khloe a affirmé que Chyna n’avait pas réussi à remettre ces disques. À son tour, Chyna partage ses propres allégations contre la star de télé-réalité.

Chyna s’est opposée à la demande de Khloe, car elle prétend que son compte OnlyFans a été lancé après l’annulation de Rob & Chyna. Son document judiciaire a déclaré: « Les défendeurs n’ont cité aucune autorité, ni ne peuvent, pour obliger la production de documents relatifs aux revenus d’une carrière / compétence professionnelle non détenue par le demandeur au moment de la blessure causée par le défendeur. » Chyna demande que la demande de Khloe soit rejetée. Cependant, ce n’est pas tout ce qu’elle avait à dire sur la situation. La femme de 33 ans a visé Khloe et a partagé une allégation troublante au sujet de sa relation avec son frère Rob.

« Bien que Khloe Kardashian se soit sans cesse mêlée de la vie de son frère en 2016 et 2017 et ait demandé à Rob pourquoi il n’avait jamais couché avec un » sosie de Khloe Kardashian « , Khloe Kardashian n’est pas autorisée à rechercher une cause d’action qui a n’a pas été invoqué contre elle », a affirmé Chyna. Elle a poursuivi en affirmant que Khloe demandant cette documentation financière « n’est pas seulement très dérangeante et entièrement sans fondement, cela prouve également que l’obsession de Khloe Kardashian pour la sexualité de la plaignante et ses affaires privées ne s’est jamais calmée ». Radar Online a noté qu’un juge n’a pas encore statué sur la question. On ne sait pas si l’équipe juridique de Khloe a déposé une réponse aux allégations de Chyna. Sur la base de cette dernière mise à jour de l’affaire, il ne semble pas que Chyna parvienne à une résolution avec la famille Kardashian de si tôt.