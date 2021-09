Blac Chyna montre la personnalité de sa fille Dream Kardashian dans de douces photos

in

On dirait que pour ce gamin, la vie est un rêve.

Le mercredi sept. quinze, Chyna noire est allé sur Instagram avec des photos d’elle et Rob kardashianla fille de , son plus jeune enfant Rêve kardashian. Dans les clichés publiés par la mère de deux enfants de 33 ans, les fans peuvent voir Dream, 4 ans, posant de manière ludique à l’extérieur dans un ensemble de t-shirt et short à imprimé papillon NOVAKids. Sur l’une des photos, le jeune fait une grimace alors qu’il est sur un scooter rose.

“Le rêve a de la personnalité pendant des jours”, a légendé Chyna. À en juger par les photos, l’influenceur ne s’est certainement pas trompé à ce sujet. Les fans peuvent également suivre le jeune sur le compte Instagram officiel de Rob, où les photos de Dream sont souvent partagées. En juin, le compte présentait une photo d’elle adorablement habillée en mini Wonder Woman. Dans un autre de juillet, elle a joué dans le sable lors d’une visite à la plage.

Pour les fans qui ont suivi depuis la naissance de Dream, il est difficile de croire qu’elle fêtera déjà son cinquième anniversaire en novembre.