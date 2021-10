Blac Chyna poursuit une diatribe pleine d’exclamations sur le vaccin COVID-19 à l’aéroport de Miami

Blac Chyna s’est envolée dimanche dans un aéroport de Miami – alors qu’elle se lançait dans une diatribe bruyante dans laquelle elle demandait à ses compagnons de voyage « de se faire vacciner f-king ».

La rappeuse « Doom » a été filmée en criant une série de jurons dans le hall de Miami International à propos du vaccin COVID-19 et de sa colère contre quiconque refuse de recevoir un coup.

« Va te faire vacciner, arrête d’être stupide salope », a-t-elle crié à un passant.

Une Chyna sans masque a commencé sa conférence sur le vaccin COVID après qu’une femme avec un bébé a demandé une photo avec le mannequin et star du hip-hop de 33 ans, a rapporté TMZ.

Blac Chyna a été capturé en vidéo à l’aéroport de Miami récemment en train de fulminer contre les personnes qui n’ont pas reçu le vaccin contre le coronavirus. (Photo du prince Williams/Wireimage via .)

« Va te faire vérifier, » commença-t-elle la tirade. « C’est triste, et ça m’éclate vraiment. »

Elle ajoute : « Va te faire vacciner ! La même chose que tu dois faire pour inscrire tes enfants [in school]. » Et, « c’est pourquoi les grands-parents des gens meurent et c’est. »

Vers la fin de la vidéo, elle entend des voyageurs rire de son discours passionné et compare leur rire à des « hyènes ».

Chyna portait des cheveux de couleur indigo et un manteau à motifs multicolores avec des lunettes de soleil. Deux hommes qui semblaient être des gardes du corps voyageaient avec l’ancienne star de télé-réalité.

Plus tôt cette année, l’ex de Rob Kardashian est allé en direct sur Instagram tout en se faisant vacciner chez elle. Elle a organisé une session de questions-réponses avec les fans et l’homme qui lui a donné sa dose.

« Je suis vraiment heureuse de l’avoir fait », a-t-elle déclaré à ses fans. « Je veux honnêtement que tout le monde soit en sécurité et que mes enfants soient en sécurité est la partie la plus importante … Tout le monde va se faire vacciner, reste en sécurité reste en bonne santé. »

Chyna partage sa fille Dream de 4 ans avec Kardashian et son fils King Cairo, 8 ans, avec le rappeur Tyga. Selon les rumeurs, la mère de deux enfants serait fiancée à Taiyon Hector, également connu sous le nom de « Lil Twin ».

Les représentants de Chyna n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Page Six.