Blac Chyna se penche sur la variante Omicron et les personnes non vaccinées

Blac ChynaLes conseils de sur la nouvelle variante ‘rona sont à peu près les mêmes que lorsqu’elle criait dans un aéroport il n’y a pas si longtemps – tout le monde doit se faire vacciner, et maintenant.

Nous avons parlé à l’influenceuse et star de la télé-réalité à LAX vendredi, où elle nous a donné ses réflexions sur ce que les scientifiques appellent Omicron … une nouvelle souche de COVID qui se propage apparemment de l’Afrique du Sud à d’autres parties du monde.

Chyna convient que c’est assez effrayant, mais elle reste sur le message … disant que les gens doivent se faire piquer. Quand nous lui demandons pourquoi elle pense que beaucoup ne l’ont pas encore fait, elle a une réponse intéressante.

Regardez… BC semble penser que cela pourrait être une question de perception et de proximité – à savoir, si personne dans votre entourage immédiat n’est affecté, vous êtes moins enclin à croire à quel point le virus est dangereux.

Pour elle, ce n’est rien à prendre à la légère … et elle, malheureusement, le sait de première main – comme Chyna nous dit qu’elle a perdu des êtres chers à cause de COVID, notant que ce n’est pas un jeu et absolument mortel … surtout maintenant qu’il y a ça nouvelle variante qui menace de se déchaîner.

Elle ne sait pas trop quoi faire au sujet des non vaccinés – cependant, elle est sûre qu’elle peut pousser les gens dans la bonne direction. Elle était un peu plus emphatique à Miami … mais point pris.