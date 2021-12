Blac Youngsta rappe à côté de Tomb avec le nom de Young Dolph dans un clip

Blac Youngsta soit n’y a aucune idée, soit il va avoir une vague de haine qui vient de lui jeune dauphin fans après avoir posé à côté d’une tombe avec le nom du défunt rappeur dessus dans un nouveau clip.

Youngsta – qui était un ennemi connu de Dolph – a sorti lundi le clip de sa chanson « Im Assuming », tourné presque entièrement dans un cimetière. Bien que ce soit très bref, vers la minute 1 de la vidéo, vous voyez le nom de famille Thornton sur la tombe devant laquelle il rappe… Le vrai nom de Dolph était Adolph Thornton Jr.

Bien que les paroles de la chanson ne semblent pas parler directement de la mort de Dolph, elles sont certainement violentes — pour purger avec les jeunes n*****. Ils empilent les corps. «

Blac Youngsta et Young Dolph ont eu une histoire très désagréable, en 2017 BY s’est rendu aux flics enquêtant sur une fusillade de Dolph à Charlotte … et il a également été nommé personne d’intérêt lorsque Dolph a été abattu à LA plus tard cette année-là.

Les accusations portées contre BY dans l’affaire Charlotte – où plus de 100 cartouches ont été tirées dans un SUV dans lequel Dolph voyageait – ont été abandonnées faute de preuves.

Comme nous l’avons signalé, Dauphin a été tué à Memphis le mois dernier… abattu par deux hommes alors qu’il visitait une biscuiterie locale. Aucune arrestation n’a été effectuée dans cette affaire.