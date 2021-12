Blac Youngsta se moque apparemment de son rival jeune Dolph dans un nouveau clip tourné dans un cimetière

Le rappeur de Memphis Blac Youngsta a été critiqué ces derniers jours alors que les fans de Young Dolph s’offusquent de certains de ses derniers coups visant le défunt artiste.

Dolph a été abattu le 17 novembre alors qu’il visitait une biscuiterie locale dans sa ville natale de Memphis, Tennessee. Ses funérailles ont eu lieu début décembre.

Blac Youngsta et Dolph (né Adolph Thornton Jr.) étaient rivaux depuis quelques années avant sa mort prématurée, ce qui a conduit à la création du disque de diss de Youngsta « Shake Sum ». Selon BET, Youngsta a récemment interprété le morceau lors d’un de ses spectacles après son décès, mais il n’a pas été bien reçu par le public. De nombreux fans ont critiqué le rappeur sur scène pour avoir joué le diss si près de son décès. Dans son dernier mouvement, il a apparemment fait allusion à la mort de Dolph en utilisant une pierre tombale portant le nom de Thornton en arrière-plan de son nouveau clip. Blac Youngsta a répondu au contrecoup, ne s’excusant pas dans un long message.

« Je suis le genre de n–– qui ne s’est jamais assis en arrière et n’a cherché personne pour se sentir désolé pour moi ! Je viens du cœur du sud de Memphis où vous n’obtenez aucune sympathie, je ne sais même pas ce que c’est. .. Cela étant dit, je pourrais donner 2 f––s ce que le monde pense de moi », a-t-il écrit dans la légende. Cela me surprend à quel point juste parce que je suis un mutil [sic] gangsta millionnaire que je suis mis sous cette loupe et chaque petite chose que je fais / dis reçoit de la négativité plutôt qu’elle soit mise de cette façon ou non, je suis humain je ne suis pas parfait, je passe par [sic] s–– comme tout le monde, j’ai perdu plus de mes n––s intérieurs que n’importe qui d’autre [sic] n–– sortant de [sic] ma ville *Memphis* Ma grand-mère est presque sur son lit de mort maintenant, mais je ne suis pas sur Internet en train de pleurer ou de chercher le monde à se sentir triste pour un–. »

Il a poursuivi: « Lorsque les fausses allégations ont été publiées à la fin du mois dernier au sujet de la somme [sic] Arrivé chez elle, elle a été hospitalisée la veille de sa maladie, j’ai pris toutes les menaces et j’espère qu’elle ne s’en sortira pas de la part de tous les types de personnes. Voyez-nous, en tant qu’artistes, nous gérons la vie comme le font les gens ordinaires et vous êtes tous tombés [sic] pour réaliser ça, la seule différence c’est que j’en suis à ma 3ème vie donc je ne peux pas s–– nobdy [sic] dire, penser ou ressentir envers moi me ralentir ou m’arrêter. Je suis un homme de Dieu quand tout est dit et fait, je ne dois pas répondre au non 1, mais à lui quand tout est dit et fait correctement ??? « Assumez » ce que vous voulez « assumer ».