Blachowicz étouffe les aspirations d’Adesanya

in

Le polonais Jan Blachowicz retenu ce dimanche contre le Nigérian Israël Adesanya le titre de la poids mi-lourd à l’UFC259 contesté dans Las Vegas, États Unis.

Adesanya et Blachowicz ils ont posé un combat très analytique, chacun fidèle à son plan de combat, le Polonais a triomphé. Il était capable de faire ce que personne n’a fait pour réaliser ce que personne n’a fait. Il a emmené le Nigérian sur la toile et a terminé avec l’invaincu de ‘Le dernier maître du style’.

Frapper à longue distance au début d’un premier cycle d’études à distance. Adesanya connaissant le pouvoir des Polonais et Blachowicz de la capacité technique du Nigérian.

ça peut t’intéresser

Plus courageux à la fois avec le temps qui passe, le Polonais a ajouté des points avec de bonnes mains au visage tout en Adesanya il a montré la capacité de s’adapter. Blachowicz Il a essayé de montrer sa supériorité physique en saisissant le Nigérian et en cherchant la soumission.

Le Polonais a bien lu les combinaisons du champion des poids moyens et a répondu avec autorité. Blachowicz a pris le combat à la toile et mis en difficulté de demi-garde à Adesanya. Le Nigérian a tenté de se libérer du contrôle de son rival, mais son inexpérience sur le terrain et la différence de poids ont joué en faveur du monarque mi-lourd.

« Le dernier maître du style », appréciant que la bagarre échappait aux points, il voulut appuyer sur l’accélérateur à la recherche du ‘KO’. Le Nigérian a fait ressortir la capacité créative qui l’a toujours caractérisé. BlachowiczPar l’ordre et sachant que le temps jouait en sa faveur, il a étouffé les aspirations du champion des poids moyens.

Les juges ont vu le gagnant Blachowicz, qui réalise sa première défense réussie du titre des mi-lourds, ajoute 5 victoires consécutives et laisse un bilan de 28 victoires et 8 défaites. Ce ne pouvait pas être pour Adesanya, qui a gravi les échelons pour tenter de devenir le cinquième champion simultané dans deux divisions de l’histoire de l’UFC.