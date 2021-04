Black Adam réunit Dwayne Johnson avec une jeune rock star

Uli Latukefu, qui joue la version universitaire de Dwayne Johnson dans Young Rock, a joué un rôle dans Black Adam, bien que Deadline n’ait pas fourni de détails sur son personnage. Naturellement, on ne serait pas blâmé de supposer que, tout comme ce qu’il faisait à la télévision, Latukefu a été amené sur Black Adam pour jouer une version plus jeune du personnage éponyme, qui est passé par Teth-Adam dans l’ancien temps. Pour l’instant cependant, nous ne pouvons pas dire officiellement si c’est effectivement le cas; il est également possible qu’il joue un personnage distinct, ce qui lui permet de partager potentiellement du temps d’écran pour Johnson.