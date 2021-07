Black Adam s’est emballé, voir le discours de Dwayne Johnson sur le tournage

in

C’est donc le cas pour la photographie principale de Black Adam, mais le film est encore loin d’être terminé. Commence maintenant la phase de postproduction, où les images sont montées ensemble, les effets visuels sont créés et bien plus encore. Nous ne devrions même pas ignorer que ce sera la dernière fois que Black Adam utilisera des caméras, car des productions à grande échelle comme ces reprises souvent programmées plus tard. Quoi qu’il en soit, maintenant que la majorité des images ont été tournées, nous croisons les doigts pour en jeter un rapide coup d’œil, que ce soit à travers une bande-annonce ou une bobine de grésillement, avant la fin de l’année. Après tout, DC FanDome arrive.