Black Adam Star fait que le rock sonne comme une explosion

Rejoindre Sarah Shahi sera le grand Aldis Hodge en tant que Hawkman, Noah Centineo en tant que Atom Smasher, Quintessa Swindell en tant que Cyclone et Pierce Brosnan en tant que Dr. Fate. Alors que Black Adam peut sembler être l’histoire d’un seul héros, ou dans ce cas, d’un anti-héros, le film a réuni une impressionnante distribution d’ensemble. On se demande certainement s’il y a un avenir pour la Justice Society of America, qui sera présentée dans le film. Qu’il y ait des plans spécifiques pour une telle chose en ce moment ou non, il semble probable que WB surveillera la réaction des fans. Cela ressemble à une fatalité, ce n’est que le début pour Black Adam dans les films, mais les choses sont moins claires pour le reste de la distribution.