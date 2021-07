Black Adam Star révèle que plus de méchants de DC seront dans le film de Dwayne Johnson

Adrianna est le nom de la femme de Black Adam dans les bandes dessinées, mais nous ne savons pas si cela s’applique à la version cinématographique, mais son personnage ne s’appelle probablement pas Adrianna sans raison. Intergang est un groupe criminel organisé crapuleux qui est très dangereux et affronte à de nombreuses reprises les héros les plus puissants de DC. Ils obtiennent la technologie et les armes fournies par The New Gods, nous pourrions donc finir par voir une sorte de connexion avec Darkseid et Apokolips dans un Black Adam.