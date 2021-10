Black Adam Star révèle qu’elle a fait toutes ses propres cascades 10z viral

in

On pourrait penser qu’il pourrait être difficile de trouver un cascadeur de la même taille que Dwayne Johnson pour être quelque chose de convaincant, en regardant la stature montagneuse de l’ancien lutteur professionnel. Heureusement, The Rock vient d’une longue lignée d’énormes mecs jacked, donc son cousin Tanoai Reed est son double régulier depuis The Scorpion King.

Sarah Shahi est à peu près équivalente en taille à l’un des repas de triche de Johnson, mais cela ne signifie pas que son Adam noir la co-star n’est pas prête à se mettre à l’épreuve physique. En fait, la femme de 41 ans a même fait ce que l’homme principal et producteur n’a pas fait, après avoir révélé dans une nouvelle interview avec Palm Springs Life qu’elle avait réalisé toutes ses propres cascades dans l’épopée intergalactique du DCEU.

«Je pensais que j’allais mourir quand j’ai dû faire cette cascade là-bas. J’étais en fait dans ma caravane en train de pleurer, mais je l’ai fait et j’ai réussi. Maintenant, je vais être tellement fier quand le film sortira, et je peux m’asseoir là et dire : ‘J’ai fait toutes mes propres cascades. J’ai tout fait moi-même ».





PLUS SUR LE WEB

Cliquez pour zoomer

Shahi est monté en flèche récemment grâce au succès du hit de Netflix Sex/Life, qui a récemment été renouvelé pour une deuxième saison. Alors que son rôle de Billie Connelly nécessite un type de physique intense tout à fait différent, son passage de quatre saisons sur la personne d’intérêt criminellement sous-estimée de CBS en tant que Sameen Shaw a prouvé qu’elle n’est pas en reste quand il s’agit de botter le cul.

Adam noir ne sortira pas en salles avant l’été prochain, mais nous pourrions être en réserve pour la première révélation majeure du film au DC FanDome de ce mois-ci, avec les débuts de Johnson dans le genre des super-héros confirmés comme faisant partie d’une programmation empilée.