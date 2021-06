Black Adam’s Pierce Brosnan partage des détails intéressants sur son costume de docteur Fate

La version de Pierce Brosnan de Doctor Fate travaillera aux côtés de Hawkman d’Aldis Hodge, Atom Smasher de Noah Centineo et Cyclone de Quintessa Swindell pour combattre Black Adam de Dwayne Johnson, qui a été libéré de prison après 5 000 ans et ne perd pas de temps à rendre sa justice brutale. Le casting de Black Adam comprend également Sarah Shahi dans le rôle d’Adrianna Tomaz, ainsi que Marwan Kenzari, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mo Amer et Uli Latukefu dans des rôles non divulgués. Derrière les caméras, Jaume Collet-Serra, qui a travaillé avec Johnson sur Jungle Cruise, dirige Black Adam, et Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani ont tous travaillé sur le scénario.