Black, Bennett, Hanson : Biden, la Chine et Taïwan – comment le président réagira-t-il si un allié est attaqué ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que la Chine augmente régulièrement la pression sur Taïwan, la curiosité s’intensifie dans le monde entier quant à la réaction probable des États-Unis en cas d’invasion militaire pure et simple de Taïwan par la République populaire.

Les administrations américaines successives ont été évasives quant à savoir si un tel événement déclencherait une réponse militaire américaine quelconque ; l’accord pertinent entre les États-Unis et Taïwan est ambigu sur ce point.

Mais si dans une telle éventualité, la réponse américaine se limitait aux remontrances diplomatiques habituelles et à l’absence d’assistance directe au combat, elle serait à juste titre considérée par le monde comme une descente humiliante des États-Unis – avec des retombées dévastatrices en plus pour nos alliés dans la région, notamment l’Australie, le Japon et la Corée du Sud.

BLACK, BENNETT, HANSON : L’AMÉRIQUE ET UN CONTE DE DEUX GUERRES – UNE EN AFGHANISTAN ET UNE À LA MAISON

Cela pourrait même être considéré comme le tournant où la Chine a dépassé les États-Unis en tant que pays le plus important et le plus influent du monde. Cela produirait également une puissante vague de révulsion au sein de la population américaine ; peu importe à quel point de nombreux Américains sont maintenant fermement attachés à l’éveil à la mode actuelle, seule l’infime minorité d’auto-haineux pathologiques américophobes serait ravie de voir les États-Unis si massivement humiliés et humiliés dans le monde.

Ce serait le point culminant de la célèbre invocation du président Richard Nixon du « pitoyable, sans défense, géant ». Le récent mini-sommet d’Anchorage, en Alaska, n’a pas donné l’impression de réponses américaines confiantes aux invectives chinoises sauvages.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA NEWSLETTER D’OPINION

Il est difficile pour nous d’être convaincus que l’administration Biden serait utile dans de telles circonstances.

Il semble que ce soit la seule source de confiance dans le monde que le gouvernement afghan survivra au retrait presque symbolique de 3 500 membres des forces armées américaines. La réponse tiède des États-Unis aux outrages chinois à Hong Kong, violant son traité avec peut-être l’allié le plus proche et le plus distingué des États-Unis, le Royaume-Uni, et la faible réponse aux activités génocidaires chinoises infligées aux Ouïghours, ne sont pas encourageantes.

Plus de Opinion

L’état d’esprit de la classe des officiers supérieurs et des officiers supérieurs récemment retraités (beaucoup d’entre eux ont maintenant la bouche dans le creux des sociétés éveillées), semble être beaucoup plus fermement axé sur l’autocritique nationale et sur la surveillance des forces armées pour une éventuelle déférence inadéquate envers les minorités ethniques américaines que sur le rôle traditionnel de la classe d’officiers du pays – la capacité maximale de défendre, apolitiquement, l’intérêt national légitime des États-Unis partout où il est menacé. L’évitement des chefs militaires politiquement actifs était peut-être la principale raison pour laquelle le président Thomas Jefferson a fondé l’Académie militaire américaine à West Point.

L’invitation récente de notre département d’État à l’ONU de surveiller le prétendu racisme systémique en Amérique ne traduit pas non plus l’objectif et la singularité américains.

En tant que simple question militaire, une invasion réussie de Taïwan par la République populaire de Chine serait un grand défi : le passage à travers le détroit de Formose est quatre fois plus large que la route de la côte sud britannique aux plages de Normandie. Taïwan dispose d’une armée et d’une armée de l’air importantes, bien équipées et très motivées et la Chine aurait besoin d’une supériorité aérienne ET NAVALE absolue pour déplacer les 750 000 soldats qui seraient probablement nécessaires au minimum, dans des engins lents, ce qu’il n’y a aucune preuve que La Chine possède même, à ce stade, des têtes de pont sur Taïwan.

Il serait inexcusablement dangereux pour les États-Unis de mettre des porte-avions de classe Nimitz à portée des missiles sol-sol chinois les plus destructeurs, mais l’intervention d’un nombre important d’avions, de drones et de missiles américains pour interdire la route maritime pour une invasion et un concours le ciel au-dessus, devrait être suffisant pour empêcher un assaut réussi.

La défaite et l’échec d’une initiative aussi ambitieuse et belliqueuse de la République populaire constitueraient une humiliation bien plus grande pour ce pays et ce régime que les États-Unis n’en supporteraient s’ils haussaient simplement les épaules d’un air moralisateur et la laissaient se produire. Dans toutes les circonstances, même si nous n’étions pas entièrement d’accord dans notre discussion, nous étions unanimes sur le fait que l’administration Biden fait de son mieux pour éviter toute suggestion de posséder une capacité de dissuasion constante.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Chine prendrait un risque épouvantable si elle se lançait dans une telle entreprise. Après leur immense triomphe stratégique en permettant au coronavirus de faire irruption dans le monde et de paralyser ses principaux concurrents, et leur auto-affirmation agressive en mer de Chine méridionale, nous ne nous sentons pas qualifiés pour écarter comme impossible que le leadership fanfaron de Pékin puisse prendre le dessus. risque dans ce qui, en cas de succès, serait une puissante augmentation de la puissance et de l’influence chinoises.

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR CONRAD BLACK

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE BILL BENNETT

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE VICTOR DAVIS HANSON

Les contributeurs de Fox News Bill Bennett, Victor Davis Hanson et l’historien et écrivain Conrad Black sont les co-animateurs du podcast « Scholars & Sense ». Rejoignez-les pendant qu’ils discutent des problèmes du jour, dépassant le bruit et les points de discussion pour aller au cœur du sujet.

Le Dr William J. Bennett est un contributeur de Fox News et ancien secrétaire à l’Éducation des États-Unis (1985-1988) et directeur du National Office of Drug Control Policy. Il est l’une des voix les plus influentes et les plus respectées des États-Unis sur les questions culturelles, politiques et éducatives. Son dernier livre est un volume en édition unique de sa trilogie acclamée, “America: The Last Best Hope (One-Volume Edition)” Thomas Nelson; éd. édition (22 octobre 2019) qui raconte le récit inspirant de notre nation exceptionnelle.

Victor Davis Hanson est un membre distingué du Center for American Greatness. Il est l’auteur de plus de deux douzaines de livres, couvrant des sujets allant de la Grèce antique à l’Amérique moderne. Il vit à Selma, en Californie.