‘Black & Brown Storm Chasers?’ Helen Hunt a essayé de faire un redémarrage de «Twister» super réveillé ⋆ 10z viral

Bien qu’il puisse sembler que nous vivions dans une dystopie éveillée – et c’est le cas – sachez simplement que cela pourrait toujours être bien pire. Nous avons presque eu une suite réveillée du film catastrophe classique des années 90 Twister sorti l’année dernière. Selon une Helen Hunt déçue – qui a lancé l’idée infructueuse – nous avons été épargnés par la torture.

Dans la dernière démonstration d’autosatisfaction gratuite des célébrités, l’actrice hollywoodienne Helen Hunt a raconté à l’hôte de la célébrité Andy Cohen son idée super merveilleuse et vertueuse pour une suite de Twister réveillée qui n’a pas obtenu le feu vert. Parler à la Watch What Happens Live! animatrice, Hunt a exprimé sa déception que le film n’ait pas été réalisé et a déploré qu’il ait été refusé à une époque aussi éveillée.

Hunt a expliqué qu’en juin 2020, au plus fort des émeutes inspirées de George Floyd – euh, la paix et l’amour hootenanying – elle a lancé une suite de Twister qui présentait une distribution radicalement diversifiée. “J’ai essayé de le faire”, a déclaré Hunt, ajoutant: “Avec Daveed [Diggs] et Rafaël [Casal] et moi l’écrivant, et tous les chasseurs de tempête noirs et bruns.

Oh wow, seuls les chasseurs de tempêtes «noirs et bruns» gênent les tornades dans le Midwest ?

Cependant, à la grande consternation du lauréat d’un Oscar, Universal Pictures n’a pas été contraint par l’idée. Elle a ajouté: «Et ils ne le feraient pas. J’allais le diriger. Mec, c’est dommage. Ils auraient vraiment pu capitaliser sur le moment BLM avec un film B schlocky entravé (ahem, amélioré) par des quotas de diversité. Nous supposons qu’à un moment donné, même Hollywood se lasse de réadapter les films classiques à leurs agendas politiques.

Même si nous étions choqués. Hollywood réveillé Ghostbusters, un bon argument peut être avancé qu’ils ont fait de même avec Star Wars. Ils ont parlé de faire un James Bond moins masculin, peut-être même de le faire femme, et ils ont même choisi une femme noire pour incarner Anne Boleyn dans une récente mini-série britannique sur Henry VIII et sa maîtresse.

Alors oui, pourquoi ne pas faire le Twister diversifié ?

Hunt, qui a joué dans l’original Twister en 1996 – qui était un succès au box-office – a continué à se plaindre à Cohen de la façon dont le studio ne l’aimait pas, et à une époque de calcul racial. “Nous pouvions à peine avoir une réunion, et c’est en juin 2020, alors qu’il s’agissait de diversité”, a-t-elle déclaré, ajoutant: “Cela aurait été tellement cool.”

Eh bien désolé, Hélène. Mais quand même votre industrie gauchiste pense qu’une idée est trop éveillée, ou tout simplement stupide, alors vous êtes vraiment dans le grand bain. Il y aurait toujours un redémarrage de Twister en préparation. J’espère que c’est moins réveillé que l’idée de Hunt, probablement avec votre personnage adolescent trans standard ou peut-être seulement la moitié de la distribution jouée par des personnes en fauteuil roulant.