Black Cats invaincus, trois joueurs rejoignent

La dernière édition du résumé hebdomadaire de Sunderland se penche sur les dernières nouvelles de Stadium of Light. Le début de saison sans défaite des Black Cats s’est poursuivi alors qu’ils progressaient en Coupe de la Ligue et remportaient leur deuxième match de championnat.

Trois nouveaux joueurs sont également arrivés sur Wearside pour renforcer l’équipe de Lee Johnson. De plus, il y avait des nouvelles pour savoir si Will Grigg et Denver Hume pourraient rester au club beaucoup plus longtemps.

Le début de saison invaincu des Black Cats se poursuit

Sunderland a joué deux fois la semaine dernière, le premier étant un voyage à Port Vale lors de la Coupe Carabao. L’entraîneur-chef Lee Johnson a apporté plusieurs changements à son équipe après la victoire contre Wigan Athletic le samedi précédent. Dans un match acharné, les Black Cats sont passés au tour suivant après une victoire 2-1. Le jeune Josh Hawkes a marqué son premier but senior pour le club en première mi-temps. Cela a été suivi d’une pénalité d’Aiden O’Brien au début de la deuxième mi-temps. L’équipe locale a retiré un but mais c’est Sunderland qui a marqué.

Les Black Cats étaient de retour dans la ligue samedi alors qu’ils se rendaient à MK Dons. Un autre score de 2-1 a maintenu leur début de saison à 100%. Ross Stewart a marqué son deuxième de la saison et Elliot Embleton a marqué son premier but en championnat senior pour que le club double l’avance. L’équipe locale a retiré un but et a poussé pour l’égalisation. Cependant, les hommes de Lee Johnson ont tenu bon pour la victoire tout en ratant un penalty pour rendre les dix dernières minutes un peu plus confortables qu’elles ne l’auraient été.

Trois nouvelles signatures arrivent

Trois nouvelles recrues sont arrivées au Stadium of Light la semaine dernière pour renforcer l’équipe première de Johnson. Le premier est venu l’arrière gauche Dennis Cirkin qui a signé définitivement de Tottenham Hotspur. Le joueur de 19 ans, très bien noté, a signé un contrat de trois ans.

Le prochain à arriver était le défenseur central Frederik Alves qui a signé un prêt d’une saison de West Ham United. L’international danois U21 a rejoint les Hammers en janvier et attend avec impatience son passage à Wearside. Je suis très excité de commencer.

“Les fans de Sunderland peuvent s’attendre à un défenseur central du football – j’aime beaucoup jouer au football – mais je suis aussi un joueur physique. Je ferai tout ce que je peux pour aider le club et je suis prêt à donner à cent pour cent.

Le troisième à arriver était l’attaquant d’Everton Nathan Broadhead. Le joueur de 23 ans a signé lundi un prêt d’une saison. L’international gallois U21 a eu une expérience en Ligue Europa et en Premier League à Everton et n’est pas non plus étranger à League One ayant passé du temps en prêt à Burton Albion au cours de la saison 2019/20.

Grigg pourrait-il partir avant la fermeture de la fenêtre de transfert

L’attaquant international d’Irlande du Nord Will Grigg pourrait être sur le point de quitter Sunderland avant la fermeture de la fenêtre de transfert. L’ancien attaquant du Wigan Athletic a connu un sort désastreux sur Wearside depuis son transfert de gros sous en janvier 2019.

Grigg n’a marqué que huit buts en 60 apparitions et a du mal à retrouver la forme depuis son arrivée. Il semble maintenant que l’attaquant pourrait passer au cours des deux prochaines semaines. L’entraîneur-chef Lee Johnson a déclaré: “Will a clairement indiqué au cours de la période qu’il souhaitait se rapprocher de sa famille qui réside dans la région des Midlands.

“Je pense que cela s’effacera au cours des 19 prochains jours, mais en même temps, il n’y a jamais de rancune et chaque individu doit faire tout son possible pour maximiser ses chances d’être dans notre équipe.”

Sunderland Weekly Round-Up: Denver Hume rejette le contrat

L’arrière gauche en fin de contrat Denver Hume a rejeté la meilleure offre de Sunderland de rester au club. Hume, qui est actuellement blessé mais se remet au club, est techniquement un agent libre ; cependant, Sunderland aurait toujours droit à une indemnisation compte tenu de l’âge des joueurs. Lee Johnson a déclaré dans sa mise à jour sur le défenseur : « La meilleure offre a été présentée, la meilleure offre a été refusée.

« À moins que quelque chose ne change dans ce sort, alors évidemment les choses changent et dans ce cadre, le club devrait protéger sa position après avoir offert un contrat à un joueur, puis il y a évidemment une compensation potentielle si Denver décide de ne pas le signer. »

