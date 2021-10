Black Cats Weekly Round-Up: Une semaine de hauts et de bas pour Sunderland

Ce fut une semaine de hauts et de bas pour Sunderland. Les Black Cats sont passés de la recherche de leur instinct de meurtre pour démolir Cheltenham Town au Stadium of Light à une défaite extrêmement décevante à Portsmouth. Ailleurs, il y a les dernières nouvelles sur les blessures et les dernières nouvelles des équipes Academy et Ladies de Sunderland.

Une semaine de hauts et de bas pour les chats noirs

Les chats noirs démolissent la ville de Cheltenham

Avant le match, l’entraîneur-chef Lee Johnson a indiqué que son équipe devait trouver son instinct de tueur et terminer les équipes lorsqu’elle menait. Ses joueurs en ont pris note et ont réalisé l’une des meilleures performances vues au Stadium of Light depuis plusieurs années.

Sunderland a dominé le match du début à la fin. Johnson a apporté des changements à son alignement et à sa formation et cela a fonctionné à la perfection. Deux buts du meilleur buteur Ross Stewart et une tête du défenseur Bailey Wright ont placé l’équipe locale dans une position dominante à la mi-temps.

Deux buts en deux minutes en seconde période ont complété la déroute, mais les Rouge et Blanc auraient pu facilement marquer plus car ils ont continué à se créer des occasions contre une équipe de Cheltenham incapable de faire face à l’intensité et au jeu offensif de Sunderland.

Le résultat a permis de remporter six victoires consécutives à domicile et de placer Sunderland en tête du classement.

Une journée à oublier sous la pluie à Portsmouth

Après la performance impressionnante en milieu de semaine, les fans espéraient plus de la même chose alors qu’ils se rendaient à Portsmouth. Dans de mauvaises conditions avec le ballon ayant du mal à se déplacer sur un terrain gorgé d’eau, Sunderland a lutté tandis que Pompey s’est adapté et a remporté le match avec aisance.

Sunderland était mené 3-0 à la mi-temps alors qu’ils luttaient contre les conditions de mousson. Au milieu de la seconde mi-temps, Portsmouth a ajouté un quatrième but pour compléter une défaite humiliante pour l’équipe de Lee Johnson.

C’était une piètre performance ; cependant, c’est leur premier de la saison. Des leçons seront tirées et Sunderland a beaucoup de jeux à venir pour y remédier. Après le match, Lee Johnson a été honnête dans son verdict du match et de son équipe.

Il a déclaré: “Ils ont juste mieux joué les conditions que nous, c’est aussi simple que cela.

«Ils avaient plus de mordant dans le tacle, ils avaient de l’énergie et de la cohésion dans la presse et notre qualité était médiocre. Les conditions étaient difficiles, mais nous en avons parlé et de la façon dont ce serait un test pour notre jeune équipe, et aujourd’hui, nous nous sommes retrouvés complètement démunis. Nous avons pris un bon départ, mais cela ne nous fait pas sentir mieux aujourd’hui, vous voulez prolonger cette course et continuer à gagner des matchs.

Nouvelles sur les blessures

L’attaquant Nathan Broadhead, qui a impressionné lors de la victoire sur Cheltenham mais a finalement dû être retiré en raison d’une blessure, doit faire face à environ un mois d’absence. Broadhead, prêté par Everton, a subi une déchirure aux ischio-jambiers de grade 1B.

L’ailier Aiden McGeady a raté la défaite à Portsmouth à la suite d’un coup à la cheville lors du match précédent. Il a été jugé inapte au match mais devrait être de retour pour le prochain match de championnat. L’ailier Lynden Gooch est également sur la voie d’un rétablissement complet et devrait revenir ce mois-ci.

Le défenseur Denver Hume est presque en pleine forme n’ayant pas joué de match depuis la fin de la saison dernière. L’arrière gauche pourrait participer au match du Trophée Papa Johns à Lincoln City mardi.

Académie et Dames Dernières

Les U23 de Sunderland ont retrouvé le chemin de la victoire avec une victoire impressionnante contre les Wolves. L’arrière gauche Denver Hume a commencé et a joué 60 minutes après quatre mois d’absence pour blessure. Il a aidé son équipe à remporter une victoire 3-1. Un triplé de Will Harris a donné aux jeunes Black Cats une deuxième victoire morale de la saison. Ils se rendent à nouveau dans les Midlands lundi pour affronter West Bromwich Albion.

Les Sunderland Ladies ont subi leur première défaite de la saison après une courte défaite 2-1 à Bristol City. La défaite a vu l’équipe de Mel Reay chuter à la sixième place du classement avant un derby contre Durham dimanche prochain.

