“ Black Coffee ”: l’exploration plus sombre de l’amour de Peggy Lee

Peggy Lee avait 32 ans lorsqu’elle est entrée dans le Decca les studios d’enregistrement du label dans le centre de New York pour tracer les pistes de ce qui est devenu Black Coffee. Remarquablement, c’était parmi les premiers albums de la chanteuse, même si elle avait une bande de singles à succès à son nom, y compris «Mañana (Is Soon Enough for Me)», un succès n ° 1 aux États-Unis en 1948.

“Vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez”

Née Norma Deloris Egstrom, à Jamestown, Dakota du Nord, le 26 mai 1920, Lee a fait son apprentissage musical en tant que chanteuse vedette dans le groupe de Benny Goodman avant de se tailler une carrière solo réussie au sein du tout nouveau label Capitol entre 1944 et 1951. En 1952, elle a quitté Capitol après avoir refusé de la laisser enregistrer une version vocale du tube instrumental de Les Paul, le «Lover» écrit par Rodgers & Hart. Le producteur Milt Gabler l’a attirée vers Decca avec la promesse: «Tu viens avec moi et tu peux enregistrer tout ce que tu veux.» Lee a ouvert son compte Decca avec “Lover”, qui est devenu un single à succès.

Black Coffee a suivi un an plus tard. Enregistré au cours de trois sessions – tenues le 30 avril et les 1er et 4 mai 1953 – avec Gabler à la barre, Lee était accompagné du pianiste Jimmy Rowles, du bassiste Max Wayne et du batteur Ed Shaughnessy, ainsi que d’un corniste, le trompettiste Pete Candoli, qui est devenu un pilier de la scène jazz de la côte ouest. En sirotant du cognac sucré avec du miel entre les prises, Lee et son groupe ont recréé l’ambiance intime d’une performance de club de jazz, mettant huit titres dont le mélange de langueur et de rêverie nocturne a contribué à consolider le statut de Lee en tant que déesse de la chanson aux flambeaux.

«C’est une exploration plus sombre de l’amour»

Black Coffee n’était pas une collection aléatoire de chansons. Comme l’explique le Dr Tish Oney, auteur d’un prochain livre sur Lee, Peggy Lee: A Century Of Song: «Elle a créé l’un des premiers albums conceptuels avec Black Coffee. À ce stade, les albums n’avaient pas nécessairement de fil conducteur reliant les chansons, mais Black Coffee était l’un des tout premiers à avoir un thème. Les chansons ont à voir avec l’amour, mais pas de la manière dont cela avait été traité auparavant. L’album est une exploration plus sombre des relations amoureuses imparfaites, et je pense que beaucoup de gens pourraient s’identifier à cela.

Bien que Sarah Vaughan ait d’abord enregistré la chanson «Black Coffee» de Sonny Burke et Paul Frances Webster, Lee l’a fait sienne, la transformant en un hymne enfumé de solitude, de désir et de désespoir qui respire la sensualité. «Je ne pense pas que quiconque ait jamais mieux fait la chanson titre», dit Oney. «La qualité de sa voix enrouée me suggère qu’il est tôt le matin et que sa voix ne s’est pas encore réchauffée. Elle n’a pas toujours sonné comme ça, mais elle est capable d’utiliser cette qualité de ton pour faire ressortir une émotion brute dans la chanson.

Un facteur critique dans la création de l’ambiance mélancolique de la chanson est la trompette en sourdine de Pete Candoli, qui assombrit la voix de Lee avec des éclats de mélodie bluesy. «Je pense que sa présence était très significative parce que c’était un partenariat», dit Oney. «Il était tout aussi présent dans les parties vocales de chaque chanson que Peggy Lee. Il fait parfois écho à des choses qu’elle fait, et ils vont et viennent. Ce commentaire de ce que l’autre vient de jouer ou de chanter est vraiment spécial. À certains égards, vous pourriez le considérer comme l’homologue masculin de la relation dont elle chante.

“Elle peut apporter plus d’un sens à une chanson”

Le classique de Cole Porter, bien couvert se balancer Le numéro «I’ve Got You Under My Skin» soulève momentanément l’ambiance abattue avec son sens vif de brio et le solo de piano étincelant de Jimmy Rowles. Une atmosphère désolée revient sur la lente ballade de Ralph Rainger et Leo Robin “Easy Living”, bien qu’elle soit dissipée par le “My Heart Belongs To Daddy”, sur lequel la voix passionnée de Lee joute avec les éclats enflammés de cor étouffant éblouissant de Candoli.

«La performance de Lee est un peu ironique parce que la chanson a de nombreuses significations différentes», dit Oney. «Je pense que cela donne un aperçu de la façon dont elle peut apporter plus d’un sens à une chanson, et utilise des insinuations pour que vous ne sachiez peut-être pas tout à fait ce qu’elle essaie de dire. Elle garde un voile sur elle-même, et ses significations permettent parfois aux gens de l’interpréter comme ils veulent l’interpréter. J’adore ça d’elle. Tous les chanteurs n’ont pas cette capacité de garder ce voile vraiment dessiné.

Commençant et se terminant par une cloche sinistre, la ballade amoureuse de Willard Robison «A Woman Alone With The Blues» se déroule à un rythme funèbre mais permet à Lee de montrer son habileté à caresser une mélodie et à taquiner une variété de nuances émotionnelles. Ici, elle montre un degré de vulnérabilité, mais il y a un sens de l’acier intérieur. «C’est incroyable le nombre de sons différents qu’elle a pu obtenir», dit Oney. Les carillons de l’horloge figurent sur une version délicieuse de «Je ne savais pas quelle heure il était» de Rodgers & Hart, qui commence comme une ballade puis se transforme en un échangiste blême entraîné par la basse ambulante de Max Wayne.

À l’origine une chanson française intitulée «Le Chevalier De Paris» (enregistrée par Edith Piaf en 1950), «(Ah, The Apple Trees) When The World Was Young» parle d’une femme fatale mondaine qui semble tout avoir mais aspire à la a perdu l’innocence de sa jeunesse. Avec les paroles en anglais de l’auteur-compositeur américain Johnny Mercer, il a été repris par tout le monde Frank Sinatra et Nat King Cole à Scott Walker et Bob Dylan. L’interprétation poignante de Lee est, cependant, l’une des versions les plus mémorables, à commencer par la brève citation de Candoli de «La Marsellaise» dans l’intro.

La corne de Candoli figure en bonne place sur «Love Me Or Leave Me», où Lee présente à son amant un ultimatum, et le rythme soutenu de la chanson dément son message mélancolique. «Aimez-moi ou laissez-moi» est sa façon de dire: «Vous me brisez peut-être le cœur, mais je vais bien, et je passe à autre chose, avec ou sans vous», explique Oney. “Je pense que ce point de force est un aspect important de sa personnalité, mais j’aime la façon dont Pete Candoli serpente autour de ses paroles et de ses phrases, et les deux ensemble créent vraiment un beau dialogue dans cette chanson.”

“Le café noir n’a jamais été éclipsé”

En 1953, la version de huit chansons de Black Coffee a été publiée sur Decca en tant que LP de 10 pouces, mais en 1956, Lee a ajouté quatre autres pistes à l’album pour une sortie en vinyle de 12 pouces. Elle les a coupés avec un ensemble différent de musiciens: le pianiste Lou Levy, le guitariste Bill Pitman, le bassiste Buddy Clark, le batteur / vibraphoniste Larry Bunker et la harpiste Stella Castellucci. Ensemble, ils ont accompagné Lee dans une version exquise de “It Ain’t Necessately So” de George Gershwin, ainsi que trois ballades contrastées: “Gee, Baby, Ain’t I Good To You”, le tout à fait envoûtant “You’re My Thrill” et “Il y a un petit hôtel.” Ce dernier est un standard de jazz Rodgers & Hart très couvert, que Lee a reconfiguré en valse avec des glissandi de harpe vertigineux avant de se transformer brièvement en échangiste cliquetant.

«Black Coffee n’a jamais été vraiment éclipsé», déclare Tish Oney, résumant les qualités uniques de l’album. «La musique est intemporelle. L’expression et l’excellence musicale de Peggy Lee sont vraiment exceptionnelles. Elle montre tellement de chapeaux qu’elle pourrait porter et ne ressemble pas au même artiste, chanson après chanson après chanson. C’est très difficile à accomplir.

L’album a été un succès critique – le magazine de jazz américain DownBeat lui a donné une critique élogieuse de cinq étoiles – mais ce n’était pas un gros vendeur à l’époque. Au fil des ans, cependant, la réputation de Black Coffee a grandi. «Il est considéré par de nombreux aficionados et universitaires de jazz comme l’un des dix meilleurs albums de jazz vocal de tous les temps», déclare Oney. «Je pense qu’ensemble, toutes les chansons présentent le large éventail d’émotions de Lee, sa maîtrise technique, son sens rythmique et sa maîtrise du phrasé.

“Les significations derrière chaque chanson sont universelles”

Oney pense également que Black Coffee a eu un impact profond sur les autres chanteurs ainsi que sur les auditeurs. «Je pense que c’est un enregistrement extrêmement influent», dit-elle. «Peggy Lee a vraiment ouvert la porte à des chanteurs sympas qui sont venus derrière elle.» Ceux qui sont tombés sous le charme de l’album étaient Joni Mitchell – qui a enregistré plus tard «My Thrill» – et kd lang, tandis que la chanteuse britannique Petula Clark décrivait un jour l’album comme «ma Bible».

Bien que Peggy Lee ait continué à enregistrer des albums qui ont eu plus de succès commercial, Black Coffee a été un moment déterminant de sa carrière et le point culminant artistique de son mandat à Decca. Le Dr Tish Oney estime qu’il reste pertinent aujourd’hui, plus de 60 ans après sa première sortie.

«Les significations derrière chaque chanson – et les chansons ensemble – sont universelles», dit-elle. «La déception inévitable des relations amoureuses était magnifiquement rendue. Ce n’était plus l’heureuse et naïve Peggy, mais la chanteuse désenchantée, désabusée et plus sage de Peggy. Et tous ceux qui ont déjà eu le cœur brisé peuvent comprendre cela.

