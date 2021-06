Black Crowes et Elvis Costello confirmés pour le New Orleans Jazz Fest 2021

Les Corbeaux noirs, Elvis Costello & The Imposters, Stevie Nicks, Foo Fighters et Lizzo seront les têtes d’affiche du retour du New Orleans Jazz & Heritage Festival.

Le festival a annoncé aujourd’hui la programmation de son édition 2021, qui se déroulera du vendredi 8 octobre au dimanche 17 octobre au parc des expositions de la Nouvelle-Orléans. C’est un grand retour pour le festival normalement printanier après avoir dû annuler son édition 2020 et reporter l’événement de cette année en raison de la pandémie.

En tête d’affiche du festival 2021, Dead & Company, Brandi Carlile, Jon Batiste, Demi Lovato, Wu-Tang Clan feat. Les Soul Rebels et Jimmy Buffett.

Certains artistes devaient apparaître au festival de cette année. Stevie Nicks et Dead & Company étaient tous deux des têtes d’affiche prévues pour le Jazz Fest 2020, et il y avait eu des spéculations qu’ils reviendraient. Une annonce de tournée de la chanteuse Ledisi a énuméré son apparition au Jazz Fest, et les Isley Brothers ont inclus un spectacle le 17 octobre au Fair Grounds dans le cadre de leur tournée du 60e anniversaire. Et la publication de l’industrie du concert Pollstar a annoncé que les Black Crowes joueraient au Jazz Fest cette année.

Le reste des actes qui doivent être joués seront annoncés le mois prochain, a déclaré Jazz Fest. Visitez le New Orleans Jazz & Heritage Festival site officiel pour plus d’informations.

Le New Orleans Jazz & Heritage Festival est un événement culturel de 10 jours où des milliers de musiciens, cuisiniers et artisans accueillent des centaines de milliers de visiteurs. Il présente de la bonne musique sur plusieurs scènes, une délicieuse cuisine de la Louisiane dans deux grandes zones de restauration et des artisans de la région et du monde entier démontrant et vendant leur travail.

Le festival célèbre la musique et la culture de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane. La musique englobe donc tous les styles associés à la ville et à l’État : blues, R&B, gospel, cajun, zydeco, afro-caribéen, folk, latino, rock, rap, country , bluegrass et tout le reste. Mais, bien sûr, il y a beaucoup de jazz, à la fois contemporain et traditionnel.